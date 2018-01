Giulio Regeni/ Verità lontana a due anni dalla morte, dossier, depistaggi e documenti falsi: ora cosa succede?

Mentre in Italia ci si appresta a ricordare Giulio Regeni a due anni dalla scomparsa, la Procura generale egiziana bolla come "falsa" una missiva in precedenza attribuita ai servizi segreti

Giulio Regeni, la campagna lanciata da Amnesty International (LaPresse)

Proprio alla vigilia delle iniziative che, nella giornata di oggi, ricordano in tutta Italia -e non solo- la scomparsa di Giulio Regeni (avvenuta nel 2016), sono emerse ieri importanti novità a proposito dell’indagine sulla sua morte che, tra lacune e molte polemiche, la Procura egiziana sta portando avanti parallelamente a quella omologa italiana. Stando infatti a quanto si è appreso da alcuni lanci di agenzia ribattuti nelle ultime ore, la stessa Procura ha emanato un breve comunicato nel quale bolla come “totalmente contraffatta” la lettera anonima che in precedenza era stata attribuita ai servizi segreti del Cairo e nella quale fino ad ora si pensava ci fosse la prova che il ricercatore friulano fosse stato arrestato dall'intelligence civile del Paese. Insomma, la missiva sarebbe falsa e viene fatto notare che di questa importante novità è stata subito informata la controparte italiana in quello che viene definito come un “quadro di fruttuosa cooperazione delle due parti”. Parole che, alla luce delle frizioni e dei presunti depistaggi del passato, potrebbero esere lette come l’ennesimo schiaffo all’Italia e, in attesa delle prime reazioni a questo importante aggiornamento, suona quasi beffardo come il comunicato sia arrivato proprio in concomitanza con il secondo anniversario del rapimento di Regeni.

IL MISTERO ATTORNO ALLA MISSIVA ANONIMA

Ma in cosa consiste questa missiva anonima che potrebbe rappresentare un elemento dirimente per risalire alle responsabilità di questo omocidio e capire quale ruolo abbiamo giocato il Presidente della Repubblica Abd al-Fattah al-Sisi e i servizi segreti egiziani? La lettera era stata inviata all’ambasciata italiana di Berna in Svizzera ed era stata attribuita al presidente dei Servizi di Informazione dell’Egitto e i cui destinatari erano gli 007 del Cairo. La data è del 30 gennaio 2016 e si legge dell’arresto della “summenzionata vittima” che viene riconosciuta come il cittadino italiano Giulio Regeni: inoltre, in calce, è presente anche il timbro della NSA, l’intelligence civile egiziana, ovvero la struttura che per prima aveva messo sotto osservazione il ricercatore friulano per le sue attività nel Paese. Le accuse che emergono dalla missiva che la Procura generale ha bollato come “falsa” parlano di spionaggio per conto dei servizi informativi britannici oltre che di partecipazione di Regeni a organizzazioni che miravano a destabilizzare l’Egitto e provocare disordini pubblici “in onccasione dei festeggiamenti per il quinto anniversario delle proteste di Piazza Tahrir”: infine, a margine della missiva c’è l’intero elenco degli effetti personali trovati addosso al “prigioniero”, oltre che un certificato medico che parla della totale assenza di lesioni, fatta eccezione per “una ferita sanguinante alla testa”. Nonostante le smentite che sono arrivate in queste ultime ore circa la sua attendibilità, la lettera secondo molti proverebbe che le torture evidenziate sul cadavere di Regeni sarebbero effettivamente attribuibili ai servizi di intelligence egiziani.

L'ANNIVERSARIO E L'HASHTAG #2ANNISENZAGIULIO

Intanto, in attesa delle reazioni da parte italiana a quella che sembrerebbe una nuova provocazione da parte delle autorità egiziane, oppure un eventuale tentativo di depistaggio, nella giornata di oggi viene ricordato Giulio Regeni a due anni di distanza da quel 25 gennaio 2016, quando fu rapito e in seguito trovato morto alcuni giorni dopo in quello che, al momento, è ancora un omicidio senza alcun colpevole. Su iniziativa di Amnesty International, alle ore 19.41 (l’ora in cui il ragazzo fu visto per l’ultima volta), in decine di città italiane verranno accese delle candele per ricordarlo, mentre sui social network verrà lanciato l’hashtag #2annisenzaGiulio. Inoltre, in un comunicato a firma dello stesso Antonio Marchesi, presidente di Amnesty Italia, si spiega come “in questo secondo anniversario di lutto e di domande che la famiglia Regeni fa fa 24 mesi senza ottenere risposte, è fondamentale non consegnare Giulio alla memoria rinunciando a chiedere la verità”.

