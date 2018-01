INCIDENTE STRADALE/ Montesilvano, auto si schianta contro palo: due feriti (oggi 25 gennaio)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 25 gennaio 2018. Montesilvano, auto si schianta contro palo: due feriti. Torino, tir si ribalta e perde carico di bobine metalliche su tangenziale

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Incidente stradale, ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

Un incidente stradale è avvenuto questa notte, alle 3 circa, lungo la strada Lungofino, che collega Montesilvano, Città Sant'Angelo ed Elice, in provincia di Pescara. Due persone, di 29 e 31 anni, sono finite in ospedale. L'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada, per causa ancora in fase di accertamento, finendo poi la sua corsa contro un palo. In base a quanto appreso dal 118 di Pescara, una delle persone che era a bordo dell'auto è stata trasportata all'ospedale di Penne, in provincia di Pescara: pare che abbia riportato policontusioni. L'altra invece è stata condotta all'ospedale del capoluogo abruzzese a causa di un politrauma. Sul posto, però sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri di Montesilvano per effettuare gli indispensabili rilievi dell'incidente stradale. Da accertare innanzitutto le ragioni per le quali l'auto coinvolta nell'incidente è finita contro un palo, quindi per quale motivo il conducente abbia perso il controllo della vettura.

TORINO, TIR SI RIBALTA E PERDE CARICO DI BOBINE METALLICHE

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina sulla tangenziale sud, in direzione Milano, all'altezza dello svincolo Bauducchi, da dove ci si immette sulla Torino-Savona. Un tir si è ribaltato: prima si è appoggiato al guard rail, poi è finito con la motrice nel prato che costeggia la tangenziale. Per fortuna, come riportato da Repubblica, non ci sono feriti. Nell'incidente, rilevato dalla polizia stradale di corso Giambone, il camion ha perso il carico di bobine metalliche che stava trasportando. L'incidente stradale che invece è avvenuto sulla circonvallazione di Foggia, nel tratto compreso tra gli svincoli per Napoli e Lucera, si è rivelato grave. Una Fiat Seicento è entrata in collisione con una Chevrolet, forse per una mancata precedenza. Dopo l'impatto la Chevrolet è finita fuori strada. Due persone sono state trasportate presso il locale Pronto soccorso dalle ambulanze del 118. Non sono ancora note le loro condizioni. Intanto la polizia locale di Foggia sta effettuando i rilievi del sinistro.

© Riproduzione Riservata.