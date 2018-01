Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 25 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 11/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 25 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.11/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Un nuovo concorso del Superenalotto, Lotto e 10eLotto è pronto a tenere con il fiato sospeso tutti i giocatori. Questa sera avrà luogo l'appuntamento infrasettimanale con entrambi i giochi Sisal, che come di consueto metteranno sul tavolo verde i loro ambiti premi. Sono ancora tanti gli appassionati che devono scoprire di aver vinto e tanti ancora riusciranno a tagliare il traguardo finale proprio questa sera. L'ultima statistica in particolare ha premiato il fortunello di Roma che con il 10eLotto è riuscito a centrare 100 mila euro grazie al 9, giocato con opzione Oro e modalità frequente. Molto più ridotto il premio indovinato daun giocatore della provincia di Agrigento, di Porto Empedocle, che ha realizzato 25 mila euro grazie ad un 7 vincente con opzione Oro. Al terzo posto della classifica troviamo invece l'8 centrato in provincia di Roma, ad Albano Laziale, da un appassionato che ha ricevuto in premio 20 mila euro. Un premio che ha visto una vincita gemella finire anche a Molfetta, nel barese. Il Lotto ha regalato invece 25 mila euro al giocatore di Casteggio, nel pavese, che ha raggiunto il primo posto sul podio. La vincita è stata possibile grazie ad una giocata sulla ruota di Bari ed un ambo secco. Napoli è riuscita invece a piazzarsi al secondo posto grazie ad una vincita da 22.500 euro, collegata ad un terno secco. Genova invece ha puntato al raddoppio: l'ambo secco composto da 8 e 17 ha premiato infatti due appassionati con 12.500 euro cadauno.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto hanno già avviato il conto alla rovescia per scoprire quale sarà il destino del Jackpot. La sestina vincente finora ci ha regalato la sua assenza, ma non è detta l'ultima parola. L'estrazione di oggi potrebbe infatti avere un esito diverso: un buon motivo per correre subito a mettersi al riparo da possibili confusioni e ideare un piano ben organizzato in caso di vincita. Ancora una volta la nostra Rubrica vi presenta un progetto lanciato su KickStarter, giusto per darvi qualche idea in più da sfruttare o per salvare gli appassionati del gioco Sisal che si trovano ancora indecisi. Parliamo di LaVie, un vero gioiellino per chi è sempre attento all'acqua che bene. Si tratta infatti di un dispositivo artigianale in grado di purificare l'acqua in soli 15 minuti e senza l'uso di alcun filtro. Il tutto basato semplicemente su Madre Natura. Il suo utilizzo è molto semplice: basta riempire la bottiglietta di pregiata fattura con l'acqua ed attendere 15 minuti, inserendo l'oggetto in apposito dispositivo in legno in grado di purificare il liquido. 34 giorni di tempo per poter decidere di prendere parte all'iniziativa e tentare di raggiungere gli oltre 40 mila euro previsti per il goal: ancora pochi minuti invece per conoscere i numeri vincenti di oggi. Siete pronti a scoprire quali sono?

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Il Jackpot si unisce ancora una volta al SuperEnalotto in occasione del concorso di questa sera: il bottino sarà di ben 89,7 milioni di euro. Sono tanti gli appassionati a chiedersi se la sestina vincente verrà estratta proprio oggi oppure no, mentre altri si chiedono se saranno loro a salire sul primo posto della classifica delle vincite. Intanto il gioco Sisal bagna tutte le regioni italiane con i suoi ricchi premi, dovuti anche alla presenza delle quote minori. Nell'ultimo appuntamento, quattro giocatori sono riusciti a centrare il premio del 5, pari a quasi 45 mila euro, mentre due appassionati hanno indovinato gli oltre 16 mila euro abbinati al 4+. Importante picchiata del valore del premio del 3+, pari a 2.299 euro e finito nelle tasche di 181 giocatori, mentre 1.098 tagliandi vincenti hanno registrato i 165,85 euro in premio stabiliti dal 4. Scende anche il premio del 3, che premia 23.879 appassionati con 22,99 euro a testa, così come il 2 che torna ai minimi storici. Il premio questa volta è stato di cinque euro, cifra tonda, destinato a 360.543 vincitori. La vincita gemella dello 0+, dello stesso valore di 5 euro, è stata destinata invece a 31.799 giocatori, mentre 14.883 appassionati hanno indovinato il premio dell'1+, che come sempre ammonta a 10 euro. I 100 euro del 2+, infine, sono stati regalati a 2.532 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è come un fedele compagno di vita, che affianca sempre ogni giocatore nel corso delle diverse estrazioni. Un viaggio che può essere affrontato grazie a numerosi metodi, dai più scientifici come i maxi sistemoni, fino ai più tradizionali, come gli oracoli della smorfia napoletana. Si parla infatti di numeri ed ogni strada potrebbe portare alla vincita finale: avete già giocato la vostra schedina? In caso contrario la nostra Rubrica è pronta ad offrirvi una combinazione da giocare, ovviamente grazie all'aiuto della smorfia. Oggi parliamo di foto di famiglia e ricordi, una delle abitudini più quotate nel mondo. Le foto professionali infatti arrivano anche a costare diverse centinaia di euro, una cifra che una famiglia del Missouri non ha esitato a pagare pur di avere una foto da copertina. Mamma, papà e figli tutti in posa, per poi scoprire che il servizio fotografico così costoso non corrispondeva alle loro aspettative. Soprattutto perché hanno dovuto attendere diversi mesi prima di poter avere gli scatti pagati, per poi scoprire che la professionista in questione aveva fatto un cattivo uso dei software per il fotoritocco. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la foto, 12, la famiglia, 55, il ritocco, 70, la scelta, 44, la professione, 28. Come Numero Oro scegliamo invece la delusione, 88.

