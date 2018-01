MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 gennaio 2018: la forza docile della testimonianza

Madonna di Medjugorje, il messaggio del 25 gennaio 2018: la forza della testimonianza e l'invito alla preghiera. L'attesa per le nuove parole della Madre di Dio

25 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Messaggio della Madonna di Medjugorje (Pixabay)

In giornata verrà diffuso il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje, frutto della ormai consueta apparizione alla veggente bosniaca a Marija Pavlovic-Lunetti come ogni 25 del mese: un misto di attesa, raccoglimento e speranza per le “nuove” parole della Madre di Dio affidate alla veggente e poi al mondo, con richiesta di preghiera sempre speciale per le anime del purgatorio. Esattamente un mese fa, il giorno di Natale, la Madonna ebbe poche ma nette parole da dedicare al nuovo anno che stava per incominciare: una missione docile ma “decisa” per portare al mondo intero il messaggio del Figlio suo, Gesù Cristo. «Cari figli! Oggi vi porto mio Figlio Gesù, affinché vi doni la Sua pace e la Sua benedizione. Figlioli, vi invito tutti a vivere e testimoniare le grazie e i doni che avete ricevuto. Non temete! Pregate affinché lo Spirito Santo vi dia la forza di essere testimoni gioiosi e uomini di pace e di speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Quel “vi porto” esprime tutta la gioia e la letizia della Natività del Signore che solo tramite un Sì deciso e “docile” di Maria è potuto accadere in gloria e grandezza per tutto il resto della storia. Appuntamento tra qualche ora quando il messaggio verrà diffuso e tradotto in tutte le linee, come la consueta tradizione delle altre apparizioni di Maria, Madre di Dio.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE, LA PREGHIERA E LA BELLEZZA

La preghiera e l’attesa di un bene sono un affascinante e trepido “desiderio” di bello applicato alla vita di tutti noi e in tutti i giorni: quando viene ricordato oggi sulla homepage del Santuario di Medjugorje, a poche ore dalla diffusione del nuovo messaggio del 25 gennaio, è proprio riferito a quella “bellezza” di cui la Madre di Dio si fa eterna portatrice in Terra verso i Suoi figli. Ieri è stato scelto infatti come “citazione del giorno” un passaggio dal passato messaggio del 18 dicembre 1986 tutto incentrato sul valore anche evocativo della bellezza: «Cari figli, di nuovo oggi desidero invitarvi alla preghiera. Quando pregate, voi siete molto più belli: come i fiori che dopo la neve mostrano tutta la loro bellezza e tutti i colori diventano indescrivibili. Così anche voi, cari figli, dopo la preghiera mostrate davanti a Dio tutta la bellezza per divenirgli cari». Concludendo poi il messaggio, la Madonna invita tutti, non solo i veggenti, a pregare e divenire “sempre più figli”: «cari figli, pregate e aprite il vostro interno al Signore perché Lui faccia di voi un armonioso e bel fiore per il Paradiso».

