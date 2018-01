Ostia, blitz al clan Spada/ Smantellata la ‘famiglia”, 32 arresti: sindaco Raggi, “fuori la Mafia da Roma”

Ostia, blitz all'alba contro il clan Spada: 32 arresti, accusati di associazione mafiosa e omicidio. C'è anche Roberto Spada nei destinatari delle misure cautelari

25 gennaio 2018 - agg. 25 gennaio 2018, 11.48 Niccolò Magnani

L'arresto di Roberto Spada (LaPresse)

“Fuori la mafia da Roma”: con queste parole il sindaco della Capitale, Virginia Raggi, ha accolto l’importantissima notizia degli arresti di praticamente tutto il clan Spada ad Ostia. Come scrive Federica Angeli su Twitter, «arrestato tutto il clan Spada per mafia. Chi in questi anni ha minacciato di morte me e i miei bambini…», la soddisfazione è tanta anche se ora dovranno ovviamente scattare procedimenti e processi dove i vari arrestati potranno ognuno difendersi dalle accuse gravissime ricevute dalla Procura di Roma. «L’operazione di questa mattina contro il clan Spada ci consente di poter scrivere game over per un clan che per oltre vent’anni è stato protagonista dello scacchiere criminale di Ostia. Spaccio di droga, estorsioni, usura, minacce e violenza hanno caratterizzato le attività criminali degli Spada in questi lunghi anni», spiega Giampiero Cioffredi, Presidente Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza della Regione Lazio.

Sempre secondo Cioffredi, l’intera operazione dimostra il grado di eccellenza che la magistratura ha finalmente raggiunto nella Capitale: « E’ la conferma che a Roma con l’arrivo del Procuratore Giuseppe Pignatone e del Procuratore Aggiunto Michele Prestipino si è raggiunto un livello di eccellenza investigativa che non ha precedenti nella nostra città». Per una volta nemmeno una polemica politica, con il sindaco Raggi che ringrazia anche il ministro Minniti per lo sforzo contro la criminalità ad Ostia: «Roma rinasce con operazione contro clan Spada a Ostia. Grazie a forze dell'ordine, Procura, Direzione distrettuale antimafia e ministro Minniti. Tutti insieme per dire no alla criminalita'. #FuorilaMafiadaRoma», scrive la sindaca grillina.

BLITZ E ARRESTI CONTRO IL CLAN OSTIA

Alla fine il blitz arrivò e l’accusa della procura di Roma per i 32 arrestati del clan Spada, letteralmente decimato dopo questa operazione “Eclisse” avvenuta alle prime luci del mattino, è netta e chiara: “associazione mafiosa”. Uno scacco matto in piena regola che ha coinvolto un impressionante numero di forze dell’ordine per poter smantellare in un sol colpo gran parte del clan Spada che da tempo ormai spadroneggia nella periferia della Capitale, a Ostia. Elicotteri, macchine, camionette e quant’altro per fermare tutti i membri accusati a vario ordine di associazione di stampo mafioso, omicidio, estorsione, usura e intestazione fittizia, riporta Repubblica. Insomma, un bel “menu” per la famiglia che qualche tempo fa salì alla ribalta con la famosa testata di Roberto Spada davanti alla palestra del clan contro un giornalista, Daniele Piervincenzi, e un cameraman della Rai (per la precisione, del programma “Nemo”). Proprio lui, figura di vertice del clan, è tra i destinatari delle misure di arresto: al momento è nel carcere di Tolmezzo (Udine) proprio per la testata ed è già rinviato a giudizio per l’aggressione. Tra i 32 arrestati c’è anche Carmine Spada, detto "Romoletto", considerato il capo del clan: lui è il fratello di Roberto e fino ad oggi era il vero “ras” di Ostia nelle varie dinamiche di scontri con altri gruppi vicini alla malavita della Capitale.

LA “SODDISFAZIONE” DI FEDERICA ANGELI

A scrivere della notizia questa mattina è Federica Angeli su Repubblica, la prima dei colleghi a segnalare quella famiglia “allargata” sinthi-romana come pericolosa e dannosa alla comunità civile. È stata minacciata di morte per questo e da allora vive con la scorta solamente per aver raccontato, facendo il proprio dovere, le dinamiche malavitose di Ostia: c’è ovviamente soddisfazione, ricordando l’impegno di tutti in questa maxi operazione, dalle forze dell’ordine fino alla stessa politica, per una volta reattiva contro una malavita a cielo aperto. «Ricordo quando divenni commissario a Roma e scelsi di mandare Stefano Esposito (che non smetterò mai di ringraziare per il suo coraggio) a Ostia. Iniziammo nel silenzio generale a parlare di mafia e a chiamare per nome i clan. Li sfidammo. Li denunciammo. Portammo il caso in antimafia e accendemmo un faro su di loro. Ci risposero, ci minacciarono, ci calunniarono. Lo fecero con noi, e lo fecero coi nostri militanti. Se la presero con i GD Municipio X, e non solo. Andammo avanti, come era giusto fare. Non senza qualche preoccupazione, perchè la mafia è mafia. Abbiamo provato a stare vicino a chi denunciava e si ribellava. E abbiamo imparato a diffidare di chi faceva finta di non vedere il problema», scrive Matteo Ordini (presidente Pd) su Facebook. E ringrazia la stessa Federica Angeli, con queste parole: «A lei e alla sua splendida famiglia dobbiamo solo dire grazie. Il suo coraggio le ha fatto pagare un prezzo altissimo, perchè vivere sotto scorta significa rinunciare a una gran parte della tua libertà. Le notizie di oggi non le restituiranno nulla di quanto perso in questi anni. Ma sono la dimostrazione che ne è valsa la pena».

