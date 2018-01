Trattativa Stato-mafia/ Pm Del Bene: “Cosa nostra appoggiò Forza Italia e fece un patto con Berlusconi”

25 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Trattativa Stato-mafia, Silvio Berlusconi (Foto: LaPresse)

Nel 1994 Cosa nostra appoggiò Marcello Dell'Utri e Forza Italia. Quando Leoluca Bagarella, cognato del capomafia Totò Riina, apprese della discesa in campo di Silvio Berlusconi per le politiche dirottò il suo sostegno al partito attraverso i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Lasciò perdere il movimento Sicilia Libera che aveva fondato e confluì in Forza Italia. Questa è la tesi del pubblico ministero Francesco Del Bene, espressa nella requisitoria del processo sulla “trattativa Stato-mafia” e riportata dal Fatto Quotidiano. Davanti ai giudici della corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, ha citato anche alcune frasi della sentenza definitiva con la quale Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. La Cassazione disse che tra «Cosa nostra da una parte, Berlusconi e Dell'Utri dall'altro, il rapporto era paritario» e spiegò che Dell'Utri «era un nuovo autorevole interlocutore del dialogo con Cosa nostra». Il pm Del Bene ha parlato anche degli attentati di Cosa nostra alla Standa di Catania, che all'epoca era di proprietà di Silvio Berlusconi. Per l'accusa erano attacchi intimidatori che sarebbero cessati dopo un accordo tra Cosa nostra e Berlusconi, proprio con «l'intermediazione di Marcello dell'Utri».

TRATTATIVA STATO MAFIA: GLI ATTENTATI ALLA STANDA DI CATANIA

Il pubblico ministero Francesco Del Bene ha citato alcune dichiarazioni di collaboratori di giustizia per confermare l'esistenza di un patto tra Cosa nostra e Silvio Berlusconi. Anche il pm Roberto Tartaglia in una delle scorse udienze spiegò che «i boss puntarono all'intimidazione, per poi raggiungere il patto», citando proprio gli attentati alla Standa di Catania del 1990/91. «Il pentito Malvagna ci ha raccontato che scese un alto dirigente Fininvest per risolvere la questione». Si tratta di Dell'Utri, stando a quanto riferito da un altro pentito, Maurizio Avola, e avrebbe incontrato il capomafia Nitto Santapaola. Inoltre per i pm Dell'Utri «aveva un potere ricattatorio su Berlusconi per effetto dei rapporti pregressi». Nelle sue agende per la procura ci sono comunque riscontri importanti. Alla data del 12 novembre 1993 si fa cenno a Vittorio Mangano, ex fattore mafioso di casa Berlusconi.

«La presenza di Vittorio Mangano ad Arcore, mafioso del mandamento di Porta Nuova, per il tramite di DellìUtri, rappresenta la convergenza di interessi tra Berlusconi e Cosa nostra». Una conferma dunque a proposito dei nuovi contatti con Cosa nostra. «Mangano era stato in carcere dal 1980 al 1990, era un mafioso conclamato che incontrava Dell'Utri». Dell'incontro parlò anche Riina nelle sue intercettazioni in carcere. A tal proposito c'è anche una deposizione del pentito Gaetano Grado, il quale nel 2015 raccontò che Mangano «portava fiumi di miliardi da Palermo a Milano. Erano soldi del traffico di droga di Cosa nostra che Mangano consegnava a Dell'Utri, poi Dell'Utri li consegnava a Berlusconi che li investiva nelle sue società, mi pare anche per Milano due. La mafia ha bisogno di investire. Siccome i soldi della droga erano talmente tanti che non si sapeva più quanti fossero, Mangano esportava fiumi di denaro su a Milano».

