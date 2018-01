Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: la Merkel contro Trump (25 gennaio 2018)

25 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, la Merkel contro Trump - La Presse

LA MERKEL CONTRO TRUMP

Un attacco a tutto campo contro la politica economica americana, questo il discorso che Angela Merkel ha fatto dal palco del World Economic Forum, il congresso nazionale dell’economia che si sta tenendo in una Davos blindata. Per il cancelliere tedesco il protezionismo americano non fa altro che avvelenare l’economia mondiale, un economia a volte attaccata dai continui "populismi nazionali". La Merkel ha voluto sottolineare che la lezione storica imparata nell’ultimo secolo è quella di aprire le frontiere, solamente cosi si può cavalcare quella globalità che tanto bene fa all’economia mondiale.

UCCIDE LA MOGLIE E UN BIMBO DI TRE ANNI CON UNA MANNAIA

Uccide a colpi di mannaia la moglie e ferisce un piccolo bimbo di tre anni che poi purtroppo perisce in ospedale. Questo l’epilogo di un’inspiegabile episodio di follia avvenuto in mattinata a Cremona dove un uomo di nazionalità cinese ha prima colpito la sua compagna, una 46enne anch’essa di nazionalità cinese e poi un piccino di tre anni momentaneamente affidato alla coppia. I carabinieri chiamati dai vicini hanno trovato l’uomo ancora armato con la mannaia, una volta ammanettato il 51enne di cui non sono state rese note el generalità è stato colpito da malore. Non si conosce ancora il movente dell’efferato fatto di sangue, l’unica cosa certa che il piccino che non era figlio della coppia era stato affidato ad essi perché la madre era impegnata al lavoro.

COLPISCE IN TESTA CON UNA SPRANGA UNO SCONOSCIUTO

Grave fatto di cronaca avvenuto a Milano, dove un cittadino camerunense ha colpito senza apparente motivo un altro uomo con una spranga di ferro ferendolo gravemente. Il cittadino africano era appena sceso dal tram quando dopo aver raccolto una spranga di ferro ci circa un metro ha aggredito alle spalle un uomo di nazionalità serba. I carabinieri avvertiti da una passante hanno immediatamente bloccato l’aggressore che è apparso in uno stato psicofisico alterato, forse a causa di sostanze stupefacenti. Il ferito è stato trasportato in ospedale in "codice rosso" e operato nella notte per ridurre le fratture della scatola cranica.

RICATTATO SUL WEB DA FINTO POLIZIOTTO SI TOGLIE LA VITA

Ha trovato dopo quattro mesi dal suicidio spiegazione il mistero che ruotava attorno all’inspiegabile morte di un uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Il giovane residente nella provincia di Nuoro era infatti ricattato da un sedicente ispettore della polizia postale, criminale che dopo aver individuato la sua vittima grazie ad un reato informatico, lo ha iniziato a ricattare facendosi versare in più volte ingenti somme di denaro. Per spaventare la sua vittima il criminale, identificato successivamente in uomo piemontese di origine sarde, aveva iniziato a minacciare il giovane di rendere nota la sua vera identità, cosa questo che ha portato alla disperazione il giovane e al conseguente suicidio. Oggi la storia è stata svelata con un epilogo che ha portato in carcere non solo il truffatore ma anche altre 13 persone, per tutti il reato ipotizzato è truffa aggravata continuata e associazione a delinquere.

A LOSANNA SORTEGGIATI I GIRONI DELLA NATIONS LEAGUE

Nella mattinata di ieri, a Losanna, sono stati sorteggiati i gironi della Nations League, manifestazione biennale voluta dalla UEFA e suddivisa in quattro fasce, con l’Italia nella fascia A. Il sorteggio è stato abbastanza favorevole, visto che ha consentito agli azzurri di evitare le due formazioni più pericolose, Spagna e Germania, con un girone che vede l’Italia insieme e Portogallo e Polonia. Le gare inizieranno nel prossimo settembre e sarà una sfida principalmente con i due attaccanti principe delle nazionali avversarie, il portoghese Cristiano Ronaldo e il polacco Lewandowski. Il primo nelle qualificazioni per il mondiale ha segnato 15 reti ed il secondo 16, ma entrambi non hanno mai segnato contro gli azzurri. Negli altri gironi, molto impegnativo quello della Spagna, con Francia e Olanda, mentre ai tedeschi sono toccati come avversari gli inglesi ed i croati.

FEDERER IN SEMIFINALE A MELBOURNE

Negli Australian Open, in corso di svolgimento a Melbourne, il detentore del titolo del singolare maschile, Roger Federer, si è qualificato per la semifinale, nella quale affronterà il 21enne sudcoreano Chung, giunto in semifinale abbastanza a sorpresa. Il tennista svizzero nei quarti si è sbarazzato di Berdych e ora si trova di fronte un avversario molto più giovane di lui che fino a questo momento è stato la vera e propria sorpresa del torneo.

SERIE A, VINCE LA LAZIO, PARI PER LA ROMA

E' una Lazio spietata quella che allo stadio Olimpico supera 3-0 l'Udinese in un recupero importante che regala ai biancocelesti la possibilità di conquistare il terzo posto solitario in classifica. Stupisce Nani che è partito titolare e ha segnato anche un gol, giocando per quasi settanta minuti e dimostrando di essere un calciatore ancora di altissimo livello. Ko per l'Udinese che arriva alla fine di un percorso straordinario e che non rovina le motivazioni di un gruppo in grande momento di spolvero. Mastica ancora amaro l'altra metà della capitale con il pari 1-1 a Marassi contro la Sampdoria. Il club allenato da Marco Giampaolo passa in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Fabio Quagliarella. Pareggia nel finale Edin Dzeko, è il suo ultimo gol in giallorosso?

CALCIOMERCATO, YOUNES AL NAPOLI. TUTTE LE TRATTATIVE

La ricerca dell’esterno da parte del Napoli è giunta in dirittura d’arrivo con l’acquisto, dall’Ajax, di Younes, giocatore che arriva per una cifra di 5 milioni di euro e anticipa l’arrivo che era previsto in estate, quando il suo contratto era in scadenza. Younes, 23 anni, è un giocatore della nazionale tedesca e giocherà nel tridente offensivo, ma ha anche qualità difensive di primordine come ha dimostrato in questi anni nel campionato olandese. Il calciomercato calciatori continua ad essere incentrato soprattutto sulle mosse della Roma, che dovrebbe a questo punto aver chiuso la cessione della coppia Emerson – Dzeko al Chelsea, per un totale di 50 milioni di euro, realizzando dunque una plusvalenza di 15 milioni. Ora i giallorossi potrebbero puntare sul blaugrana Aleix Vidal, giocatore ben conosciuto dal direttore sportivo Monchi. In casa Inter definita la cessione in prestito del portoghese Joao Mario al West Ham, cessione che apre lo spiraglio per il possibile arrivo in nerazzurro di Pastore, dal Paris Saint Germain.

PRESENTATA LA NUOVA YAMAHA MOTOGP

Con la presenza di Valentino Rossi e del suo compagno di squadra Vinales, la Yamaha ha presentato le nuove moto per la stagione 2018. Rossi ha parlato di una grande voglia di riscatto dopo l’infortunio della scorsa stagione e il calo di prestazioni delle moto nell’ultima parte di stagione. La Yamaha ha lavorato molto sull’elettronica e spera di riuscire a far lavorare meglio gli pneumatici, migliorando inoltre la guidabilità della moto sul bagnato.

