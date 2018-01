Eurojackpot/ Estrazione n 04/2018: i numeri vincenti! (oggi, 26 gennaio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 04/2018: numeri vincenti del 26 gennaio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

26 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot di oggi

Le ragioni per partecipare all'estrazione di Eurojackpot crescono estrazione dopo estrazione. Per l'appuntamento di oggi, venerdì 26 gennaio 2018, sono arrivate a 82 milioni di euro. Il montepremi è cresciuto per il concorso di stasera, complice il mancato assalto della scorsa settimana. Nessuno infatti è riuscito in quell'occasione ad azzeccare i numeri vincenti, rimandando ad oggi l'assalto. La vincita più alta è stata di circa 476 mila euro, ma non in Italia. Nel nostro Paese è stata, invece, di poco meno di 4 mila euro. Bisogna necessariamente fare meglio nell'estrazione di stasera, anche per tornare ai livelli di inizio anno. Non dimentichiamo infatti la vincita del 5 gennaio scorso, quando un italiano portò a casa 452 mila euro. L'Eurojackpot, inteso come vincita più ambita, invece continua a farsi desiderare qui. Gli appassionati di questo gioco però non perdono la voglia di mettersi alla prova, del resto la possibilità di far proprio il montepremi fa gola a tutti.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Chi si avvicina per la prima volta ad Eurojackpot può effettuare una “prova” prima di partecipare all'estrazione. Sul sito di questo gioco è presente infatti una schedina di gioco interattiva: si selezionano almeno 5 numeri su 50 nel pannello bianco e 2 Euronumeri in quello dorato. Cliccando dunque sulla schedina si può provare a giocare e scoprire quindi quanto si potrebbe vincere. Questo è un buon modo per prendere confidenza con questo gioco che comunque ha modalità di partecipazione molto semplici. Sempre online potete effettuare la vostra giocata, a meno che non vogliate recarvi in ricevitoria. Poi non dovrete fare altro che sperare di accedere in una delle 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Ricapitoliamo comunque quanto accaduto nell'estrazione della settimana scorsa. I numeri vincenti di Eurojackpot sono stati: 47-45-3-9-17, Euronumeri 4-9. Buona fortuna per stasera, ve ne servirà!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.