INCIDENTE STRADALE/ Ponte Felcino, auto si ribalta: uomo ferito in fuga (oggi 26 gennaio 2018)

Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 26 gennaio 2018. A Ponte Felcino auto si ribalta: uomo ferito si dà alla fuga. Frascati, auto investe pedone: 16enne ferita.

26 gennaio 2018 Emanuela Longo

Un incidente stradale dai contorni bizzarri, quello avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 25 gennaio sulla strada statale 3 bis Tiberina E45 dove intorno alle 22:30 un uomo di origini africane a bordo di una Audi color grigio è cappottato scontrandosi con un muro New jersey e terminando la sua corsa sull'altra corsia. L'uomo viaggiava in direzione Cesena ma per cause ancora tutte da accertare si sarebbe ribaltato rovinosamente bloccando la circolazione. A darne notizia è il portale Umbriajournal il quale ha spiegato come molti automobilisti che viaggiavano sulla E45 si sarebbero fermati per prestare soccorso all'uomo, visibilmente ferito ma a quel punto quest'ultimo avrebbe addirittura rotto un vetro pur di uscire dalla vettura ed appena fuori avrebbe perso le staffe, urlando, strappando le targhe e dandosi alla fuga, ferito. Sul posto è prontamente giunta un'ambulanza del 118 allertata dai presenti e gli uomini della Polizia stradale con una pattuglia, ma al loro arrivo il guidatore straniero aveva già fatto perdere le sue tracce lasciando presupporre che l'auto protagonista dell'incidente fosse stata in realtà rubata. Proprio nella giornata di ieri era stato segnalato un furto avvenuto nella zona Nord di Perugia all'interno di un'officina nella quale, per l'appunto, erano state sottratte proprio delle targhe.

FRASCATI, AUTO INVESTE PEDONE: 16ENNE FERITA

Sempre nella giornata di ieri si è registrato un ulteriore incidente stradale nel quale una ragazzina di appena 16 anni sarebbe rimasta ferita, investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada. A riferirlo è l'edizione romana del portale FanPage.it: la ragazzina sarebbe stata investita a Frascati da un'auto guidata da un uomo di 65 anni al quale è stata poi ritirata la patente. La dinamica dell'incidente non è stata del tutto chiarita ma dalle prime indiscrezioni pare che la minorenne, una studentessa sia stata falciata da una Lancia Ypsilon guidata da un 65enne che, dopo essersi accorto dell'accaduto si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto è prontamente giunta un'ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazzina all'ospedale di Frascati dove i sanitari le hanno riscontrato un trauma cranico sebbene non sia in pericolo di vita. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale che si è occupata di tutti i rilievi del caso al fine di stabilire l'esatta dinamica e procedere alla definizione delle responsabilità.

