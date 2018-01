Professore invia audio hot ad allieva/ Riccione, vittima una 15enne: richieste sessuali esplicite

Professore invia audio hot ad allieva: quanto accaduto a Riccione, protagonista un docente di 45 anni e una studentessa 15enne, richieste sessuali esplicite

Immagine di repertorio (LaPresse)

Professore invia audio hot ad allieva: scandalo a Riccione, comune della provincia di Rimini. Secondo quanto riporta Repubblica, è venuta a galla dopo settimane una serie di file audio inviati da un docente di un Liceo nei confronti di una studentessa di 15 anni. Questi file infatti sono rimbalzati da un telefonino all’altro, di chat in chat tra amiche della scuola superiore. La scoperta è stata fatta da alcune mamme di alunni, che hanno informato il preside dell’istituto, che ha successivamente richiesto l’aiuto della Polizia di stato. All’inizio la vicenda è stata liquidata come un pettegolezzo tra mamme, nato per invidie tra le rispettive figlie. La situazione si è evoluta quando si è scoperto che l’autore delle note audio e delle esplicite richieste sessuali era uno dei professori. La preside, raggiunta dai cronisti, ha dichiarato di non voler entrare nei pettegolezzi tra mamme e che “qualcosa ha fatto”. Infatti, sarebbe stato aperto un fascicolo della Procura dal sostituto procuratore Paola Bonetti.

"MI DEVI DIMOSTRARE IL TUO AMORE"

Al momento, i file audio incriminati sono in via di acquisizione da parte della polizia di Stato e della Procura, per verificare le identità del professore e dell’allieva coinvolta. La studentessa, una ragazza di soli quindici anni, ha ammesso con la madre di avere una relazione sentimentale con l’uomo, aggiungendo inoltre di essere innamorata del docente. Il professore, sottolinea Repubblica, le diceva: "Il tuo amore me lo devi dimostrare. Puoi farmi vedere quello che sai fare, ma senza farlo sapere. Basta che non ci vedano". Un rapporto sentimentale, dunque, e non mancavano le richieste sessuali esplicite da parte del quarantacinquenne. L’uomo ha infatti inviato dei file audio alla studentessa con la voce roca e sospirante. Una situazione sulla quale farà luce nei prossimi giorni la polizia, con il professore che ha sempre sottolineato alla ragazza che la cosa importante era “non farsi scoprire da nessuno”. La vicenda, però, è venuta a galla.

