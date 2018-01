Roma, donna investita da treno Metro B/ Eur Fermi, tentato suicidio o spinta da qualcuno? Amputata una mano

Roma, donna investita da un treno della Metro B alla stazione Eur Fermi: tentato suicidio, incidente fatale o spinta da qualcuno? Amputata una mano, è ricoverata con gravi ferite

26 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Una donna è stata investita a Roma sui binari della Metro B alla stazione Eur-Fermi: è accaduto poco prima delle 13 e da quel momento la linea della seconda metro della Capitale è rimasto completamente paralizzato. Le dinamiche sono ancora sconosciute anche se il Commissariato ha acquisito le immagini delle telecamere sotterranee per capire cosa possa aver provocato l’improvvisa caduta della donna sui binari, dove poi è rimasta incastrata tra la banchina e il treno della metro in arrivo. Al momento le condizioni della donna sono gravi ma è comunque cosciente e si è salvata davvero per miracolo; secondo le prime informazioni date da Repubblica, le sarebbe stata amputata la mano all’ospedale San Camillo. Si valutano tutte le piste: il tentato suicidio, l’incidente fatale con scivolamento della donna ma anche, spiega il Messaggero, una possibile spinta di un altro passeggero. Secondo quanto riferito dalle autorità, la donna, che durante l'intervento dei soccorsi parlava, è stata estratta dai Vigili del Fuoco ed è cosciente anche se con ferite molto gravi.

«Interruzione metro B tratta Eur Magliana<->Laurentina/attivato servizio bus sostitutivi. Tra Eur Magliana ed Eur Fermi utilizzabili anche linee 31-771-780. Tra Eur Magliana e Laurentina utilizzabile anche linea 31»: questo si legge sul tweet dell’Atac che annuncia della temporanea interruzione della lunga tratta della Metro B proprio per permettere i soccorsi e per sistemare i convogli del tutto paralizzati dopo l’incidente. Sono state però attivate navette sostitutive. Utilizzabili anche le linee 31, 771 e 780, che collegano appunto le due fermate: un altro incidente gravissimo in Metro B dopo che solo qualche mese fa un’altra donna rimase incastrata nelle porte della metro e trascinata per metri rimanendo gravemente ferita prima che il macchinista potesse accorgersene.

#info #Atac - interruzione metro B tratta Eur Magliana<->Laurentina/attivato servizio bus sostitutivi. Tra Eur Magliana ed Eur Fermi utilizzabili anche linee 31-771-780. Tra Eur Magliana e Laurentina utilizzabile anche linea 31 #Roma — infoatac (@InfoAtac) 26 gennaio 2018->

