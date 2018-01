TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord-Trump: l’orologio che segna (quasi) l’ora dell’Apocalisse nucleare

Terza Guerra Mondiale, Corea del Nord vs Trump: l'orologo che segna l'Apocalisse è quasi vicino allo scoccare. Lo scontro nucleare atomico è davvero così vicino?

26 gennaio 2018 Niccolò Magnani

L’orologio della fine del mondo si è mosso, di nuovo, dopo il 2017: il rischio di una terza guerra mondiale con scontro nucleare ha portato il Doomsday Clock, letteralmente "l'orologio del giorno del giudizio universale” (ecco qui cos'è e come funziona), a spostarlo 30 secondi in avanti, raggiungendo ormai la mezzanotte “meno 2 minuti”. Creato nel 1947, l’orologio rappresenta simbolicamente il pericolo che il mondo rischia di “avvicinarsi all’Apocalisse” ovvero alla fine dello stesso. Indica poi anche quanto imminente possa essere un determinato cataclisma planetario: più si è vicini alla mezzanotte, più il rischio è altissimo. Inutile dire che il momento più alto si è avuto, finora, nel pieno della Guerra Fredda con Russia e Usa pronte a scatenare lanci di bombe all’idrogeno e invece il momento più “basso” fu durante il 1991 con la fine della Guerra Fredda. Oggi però gli analisti di Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista ideatrice dell’iniziativa, hanno spostato di nuovo avanti le lancette: motivo? Proprio il rischio di uno scontro atomico tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America. «Quest'anno la questione nucleare è di nuovo al centro delle preoccupazioni. I test nucleari della Corea del Nord, nonché il maggiore impegno di Cina, Pakistan e India per i loro arsenali nucleari, nonché "l'imprevedibilità" di Trump che emerge dai suoi post su Twitter e dalle sue dichiarazioni», ha detto Rachel Bronson, presidente del Bulletin of Atomic Scientists che gestisce l'orologio. Il mondo è dunque davvero vicino alla catastrofe, o il catastrofismo dei catastrofisti talvolta raggiunge livelli più alti della stessa realtà?

TRUMP SBARCA A DAVOS

Nell’attesa di capire come gestire i vari focolai internazionali dal punto di vista politico-diplomatico, il presidente degli Usa ieri è sbarcato a Davos per il World Economico Forum in Svizzera per trattare invece i principali nodi economici con i vertici mondiali del settore. Ieri è stata però anche la giornata dell’ennesimo scontro diplomatico sull’asse Usa-Palestina-Israele: «i palestinesi devono tornare al tavolo dei negoziati con Israele se vogliono ricevere aiuti Usa». A queste parole di Trump, la risposta di Abu Mazen non si è fatta certo attendere: «Se la questione di Gerusalemme è fuori dal tavolo, gli Usa resteranno fuori da quel tavolo. Le parole di Trump sono inaccettabili e siamo pronti a impegnarci in negoziati di pace con un processo basato su uno stato palestinese con Gerusalemme est come Capitale». Il premier israeliano ha invece lodato a Davos il suo principale alleato americano, rispondendo a sua volta alla diatriba che continua ormai da mesi: «la decisione di Trump su Gerusalemme porterà avanti la pace, che è scolpita nel cuore degli israeliani per le generazioni future. La decisione riconosce la storia, la realtà e la pace può essere costruita solo sulla base della verità», ha concluso Bibi Netanyahu. Ci sarebbe da sorridere a vedere questo continuo gioco “a 3” sullo scacchiere delicatissimo del Medio Oriente; ecco, se non fosse che di mezzo ci sono vite umane e possibili guerre mondiali in “potenza”.

