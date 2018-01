TUTTI PAZZI PER LA NUTELLA/ Video, Francia, lo sconto del 70% scatena le risse nei negozi

Pugni, spintoni, tirate di capelli, intervento della polizia: i no global scendono per le strade? No sono i francesi che si picchiano per la Nutella offerta con lo sconto

26 gennaio 2018 Paolo Vites

Barattolo di Nutella

Che la Nutella piaccia in tutto il mondo è risaputo, che potesse scatenare orde di persone che si picchiano fra loro per impossessarsi di un barattolo è qualcosa di incredibile. E' successo in Francia, nei principali supermercati della nazione, e le scene che si sono viste hanno superato quelle già caotiche che si vedono durante il Black Friday, la giornata mondiale degli sconti. I media francesi hanno parlato di comportamenti "da animali" e di "risse" nei negozi. Donne prese a colpi di barattoli sulla testa per allontanarle, un'altra tirata per i capelli, un uomo con la mano sanguinante, ecco cosa è successo per un barattolo di Nutella scontato del 70% neanche si fosse trattato di caviale o di champagne. Lo sconto durava una sola giornata, ma nessuno prevedeva quello che avrebbe causato. In alcuni negozi è dovuta intervenire la polizia per calmare i più scatenati. In un supermercato i 600 barattoli disponibili sono stati venduti in cinque minuti esatti di tempo mentre altri hanno dovuto limitare il numero di confezioni che ogni persona poteva comprare.

La testimonianza di un commesso: "E' stata una guerra. Abbiamo venduto quello che normalmente vendiamo in tre mesi". La Francia è il secondo paese al mondo con il più alto consumo di Nutella, circa 100 milioni di confezioni all'anno: il made in Italy non ha rivali.





