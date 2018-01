Trattativa Stato-mafia/ Palermo, pm: "12 anni a Dell'Ultri", tutte le richieste di condanna

Trattativa Stato-mafia, processo alle battute finali: nella loro requisitoria i pm hanno avanzato le richieste di condanna, 12 anni a Dell'Utri. Sentenza prevista per aprile?

26 gennaio 2018 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Si è svolta questa mattina la lunga requisitoria da parte dei quattro pm di Palermo nell'ambito del processo sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, al termine della quale sono arrivate puntuali le pesanti richieste di condanna. Le più severe riguardano il boss mafioso Leoluca Bagarella - ultimo imputato ancora in vita dopo la dipartita di Provenzano e Riina e ritenuto tra i "grandi capi" - e l'ex comandante del Ros dei Carabinieri, Mario Mori, per i quali è stata chiesta una condanna rispettivamente a 16 e 15 anni. Tra le altre richieste avanzate dai pubblici ministeri e che coinvolgono altri imputati finiti alla sbarra sia sul fronte mafioso che su quello istituzionale, come riporta Corriere.it, ci sono anche quelle che hanno riguardato Nino Cinà, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, il primo boss mafioso e gli ultimi due entrambi ex carabinieri del Ros in servizio durante il periodo delle stragi. Nei loro confronti le richieste sono state sensibilmente inferiori, ovvero pari a 12 anni di reclusione. Gli stessi anni di carcere sono stati chiesti anche a carico dell'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, già in carcere per una condanna a 7 anni per associazione mafiosa in concorso. Nell'ambito della presunta trattativa Stato-mafia avrebbe svolto il compito di mediatore tra le richieste dei rappresentati di Cosa Nostra e il governo di Berlusconi.

TRATTATIVA STATO-MAFIA, ATTO FINALE: SENTENZA AD APRILE?

I pm Vittorio Teresi, Nino Di Matteo, Francesco Del Bene e Roberto Tartaglia, dunque, hanno così avanzato le loro richieste di condanna al cospetto della Corte d'Assise sottolineando: "Sono colpevoli e vanno condannati". A loro detta, gli uomini dello Stato e quelli della mafia sarebbero accusati di aver dialogato, o meglio trattato, mentre avvenivano fatte esplodere le bombe fra la Sicilia e il Continente (le stragi di Capaci e via D’Amelio nel ‘92, gli attentati in continente nel ‘93 e quello fallito allo stadio Olimpico di Roma nel ‘94). Tra gli imputati c'era anche l’ex ministro dell’Interno Nicola Mancino al quale la procura ha avanzato la richiesta di condanna a 6 anni con l'accusa di aver detto il falso. A restare fuori il killer della strage di Capaci, Giovanni Brusca, poiché il reato è prescritto. Lo stesso vale per Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco mafioso di Palermo ed accusato di calunnia nei confronti dell'ex capo della polizia Gianni Di Gennaro per il quale la procura aveva chiesto 5 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche in questo caso non si è proceduto "per intervenuta prescrizione". Dopo oltre 4 anni e mezzo di dibattimento e 210 udienze, il processo sulla Trattativa Stato-mafia è ormai giunto al capitolo conclusivo. La prossima settimana toccherà alle parti civili prima di lasciare la parola alle difese, quindi la sentenza che potrebbe arrivare il prossimo aprile.

© Riproduzione Riservata.