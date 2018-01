Treno deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord: si indaga per disastro colposo, ripresa la circolazione

Treno deragliato a Pioltello: all'indomani dall'incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo.

26 gennaio 2018 Emanuela Longo

Treno deragliato a Pioltello

All'indomani dall'immane incidente ferroviario avvenuto a Pioltello poco prima delle 7:00 ed in seguito al deragliamento di un treno Trenord della linea Cremona-Milano, il bilancio delle vittime resta grave: tre donne morte e 50 feriti. Per quanto accaduto, riporta RaiNews, si indaga per disastro ferroviario colposo. Si attende l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici di Rfi e probabilmente anche di Trenord. L'ipotesi attualmente al vaglio è quella di un cedimento strutturale in seguito al distaccamento di un pezzo di rotaia lungo 23 centimetri. La rotaia poi ceduta sarebbe stata sostituita a breve ed infatti il nuovo pezzo di strada ferrata era pronto per andare a sostituire quello usurato. A confermarlo all'Agi è stata una fonte qualificata. A causa di quel pezzo mancante, come evidenziato da alcune fotografie, ed anche per via di un bullone saltato, il treno poi deragliato aveva cominciato ad ondeggiare e vibrare ed il deragliamento era iniziato poco più di 2 chilometri prima dello schianto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, dopo il passaggio delle prime carrozze la rotaia sarebbe ceduta ma ad uscire dai binari sarebbero state le carrozze centrali.

Al momento sarebbero tre le inchieste aperte al fine di individuare le cause del drammatico incidente ferroviario, portate rispettivamente avanti dall'autorità giudiziaria, dalle competenti autorità ministeriali e da Rfi. L'ultimo controllo sulla tratta, una delle più frequentate e dunque monitorate, era avvenuto lo scorso 11 gennaio, esattamente due settimane prima del deragliamento, ed aveva dato esito positivo. Lo ha spiegato Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rfi, a La Repubblica: "È transitato un treno per la diagnostica e non ha rilevato nulla di anomalo. Nel caso specifico avrebbe dovuto registrare una qualunque irregolarità della marcia del treno. Una rotaia difettosa, verrebbe immediatamente rilevata".

TRENO DERAGLIATO, CIRCOLAZIONE FERROVIARIA IN LENTA RIPRESA

Da questa mattina, a distanza di 24 ore dal deragliamento del treno a Pioltello, a partire dalle ore 6:00 la circolazione ferroviaria è gradualmente tornata alla normalità su due dei quattro binari della linea Milano-Brescia. Ne dà notizia in un comunicato Ferrovie dello Stato che ha assicurato i collegamenti della lunga percorrenza e del trasporto regionale tra le principali stazioni della linea attraverso un servizio sostitutivo con autobus. Nonostante la riattivazione della circolazione sono comunque stati segnalati rallentamenti fino a 30 minuti tra Brescia e Milano, mentre è in atto la riprogrammazione dell'intero servizio ferroviario che prevedrà cancellazioni e limitazioni di percorso. Precedentemente sulla medesima tratta interessata dall'incidente Rfi aveva annunciato l'interruzione della circolazione fino al dissequestro dell'intera area oggetto del deragliamento. Anche il sito di Trenord annuncia la ripresa - seppur limitata - della circolazione in riferimento alla linea Milano-Treviglio, segnalando in tempo reale tutti i possibili ritardi sulle tratte con maggiore criticità. Sui social arrivano le prime conferme da parte degli utenti: "Confermo che alcuni treni stanno circolando. Sono riuscito a prenderne uno. Vanno tutti via linea lenta e da Vignate fino al luogo del disastro vanno pianissimo", fa sapere un pendolare.

