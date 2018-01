Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: treno deraglia, grave incidente ferroviario a Pioltello (26 gennaio 2018)

26 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

DERAGLI TRENO A PIOLTELLO, GRAVE INCIDENTE FERROVIARIO ALLE PORTE DI MILANO

Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto questa mattina presso la stazione di Pioltello, un popoloso centro alle porte di Milano. Erano infatti pochi minuti prima delle sette quando un treno proveniente da Cremona, pieno di pendolari che stavano recandosi al lavoro, è deragliato per un cedimento delle rotaie. Il treno ha percorso un paio di chilometri fuori dalla sua sede naturale, per andare a finire la sua corsa su alcuni pali della luce. Nell’impatto completamente distrutto uno dei vagoni, all’interno hanno perso la vita 3 donne, moltissimi altri i feriti alcuni in "codice rosso". Immediatamente di è attivata la procedura di emergenza con centinaia di soccorritori che si sono portati sul luogo del disastro. La tratta ferroviaria è stata chiusa al traffico, mentre la magistratura ha aperto un inchiesta con la fattispecie di "disastro colposo".

LEGGI RAZZIALI SONO STATE UNA ''MACCHIA INDELEBILE''

Iniziate le manifestazioni per onorare il 27 Gennaio, giornata universalmente riconosciuta come quella in cui si ricordano le vittime dell’olocausto. In tale contesto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia che si è tenuta al Quirinale ha voluto usare parole durissime contro le leggi razziali, approvate dal governo fascista. Mattarella ha infatti dichiarato che quelle leggi sono una "macchia indelebile" sul nostro paese, leggi volute, giustificate e approvate da un sistema dittatoriale, che non ebbe nessun merito. Le parole suonano come un richiamo verso coloro, come ad esempio il candidato leghista alla presidenza della regione Lombardia, cerca di instaurare un regime di odio tra italiani e stranieri.

NUOVO SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI

Un’alleanza atipica quella tra Forza Italia e Lega Nord, i cui due leader continuano nonostante le dichiarazioni di facciata a litigare su tutto e tutti. Di ieri l’apertura di un nuovo fronte tra i due partiti, fronte che è stato innescato dall’applicazione dei dazi doganali decisi dall’amministrazione Trump. Silvio Berlusconi in tale contesto si dice totalmente a favore di quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, per la quale i dazi sono uno sbaglio colossale, di diverso avviso Matteo Salini che difende la scelta di Trump e auspica che una volta al governo la legislatura italiana prenda spunto da quella USA. Immediata la replica del PD che tramite la senatrice Rotta sottolinea l’incompatibilità tra i due leader …alleati.

32 ARRESTI A ROMA TRA I SODALI DEL CLAN SPADA

Imponente operazione delle forze dell’ordine questa mattina all’alba a Roma dove a finire in manette sono stati 32 affiliati al cosiddetto clan Spada, il sodalizio criminale divenuto famoso dopo l’aggressione ad alcuni giornalisti della Rai. L’operazione che ha visto impegnato centinaia di uomini di polizia è carabinieri, ha visto la presenza anche di unita cinofile e almeno 2 elicotteri. A finire dietro le sbarre elementi di spicco della criminalità capitolina, ad essi per la prima volta è stata contestata l’aggravante di associazione a delinquere di stampo mafioso. L’inchiesta coordinata da Simonetta D'Alessandro ha preso avvio oltre due anni fa, e si è interessata finanche di due omicidi commessi nel 2011 a danno di esponenti di una famiglia rivale.

LA CHAMPIONS LEAGUE DI CALCIO TORNA SULLA RAI

La Rai ha trovato l’accordo con Sky per la trasmissione in chiaro delle gare della prossima edizione della Champions League, e trasmetterà in chiaro una partita per ogni turno. La partita andrà in onda tutti i mercoledì sera e sarà la migliore tra quelle che vedranno impegnate le 4 formazioni italiane. La Rai si è garantita anche la trasmissione delle due semifinali e della finale, oltre che della Supercoppa Europea, in finale unica. Nell’accordo con la pay tv è compresa anche la trasmissione indiretta di una gara del campionato di Formula 1 e precisamente il Gran Premio d’Italia che si corre sulla pista di Monza. La rai resta anche il partner esclusivo della nazionale azzurra, sia per le gare amichevoli che per le competizioni ufficiali come Europeo e Nations League.

CALCIOMERCATO, ANCORA MOLTE TRATTATIVE IN CORSO

La trattativa più importante del calciomercato è quella che vede come protagonisti Dzeko, la Roma ed il Chelsea, con l’aggiunta di Emerson. Le due società hanno trovato l’accordo per il passaggio dei due giocatori alla corte di Antonio Conte, ma resta da sciogliere il nodo del contratto del bosniaco, che ne vorrebbe uno fino al giugno 2010, mentre il Chelsea propone fino a giugno 2019. La cifra, sei milioni di euro a stagione, non è in discussione, ma deve essere concordata la durata. Altre trattative sono quelle per il passaggio di Pastore all’Inter, accordo fatto con il giocatore, da trovare quello tra i nerazzurri e la società francese, e quello di Gabigol al Santos. L’Inter potrebbe anche cedere Eder, richiesto dal Crystal Palace, ma il giocatore italo brasiliano preferirebbe trasferirsi in Russi allo Zenith. Infine la Juventus, che come di consueto si muove in anticipo sui giovani talenti ed ha quasi concluso l’acquisto del giovane attaccante Pellegri dal Genoa, lasciandolo fino a fine stagione in rossoblù.

MAURO BERRUTO DT DELLA FEDERAZIONE DI TIRO CON L'ARCO

L’ex CT della nazionale italiana di pallavolo maschile, con la quale aveva conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi londinesi, avrà l’incarico di nuovo direttore tecnico della nazionale italiana di tiro con l’arco. Per lui nei mesi scorsi si era parlato della stessa carica anche per la federazione di atletica leggera.

