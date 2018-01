INCIDENTE STRADALE/ Ravenna, 23enne perde il controllo dell'auto e muore: anziano investito in Calabria

Incidente stradale, oggi 27 gennaio 2018: un giovane di 23 anni è morto in provincia di Ravenna dopo aver perso il controllo dell'auto. Un 81enne è stato investito in provincia di Catanzaro.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Tragico incidente stradale a San Pietro in Campiano, in provincia di Ravenna, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto mentre percorreva via del Sale in direzione San Zaccaria-San Pietro in vincoli. La vittima, un operaio stagionale, era alla guida della sua Bmw quando, per ragioni ancora da accertare, è finito per perdere il controllo del mezzo. La sua vettura è andata a sbattere prima contro un platano, per poi finire la sua corsa contro un muro di cinta. Il giovane, residente a San Pietro in Trento, è morto sul colpo: per lui non c'è stato nulla da fare. Vano l'intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Come riportato da Ravenna Today, è spettato ai vigili del fuoco recuperare la salma rimasta incastrata nelle lamiere.

81ENNE INVESTITO A SERSALE

Giuseppe Graziano Aiello, 81enne di Catanzaro, è stato investito sulla Statale Jonica 106 in località Borda, a Sersale. L'anziano, secondo quanto riferisce il portale CN24 Tv, era appena uscito dalla macelleria e si apprestava ad attraversare la strada per fare ritorno sulla sua automobile quando la Mitsubishi Pajero, guidata da un 22enne, lo ha centrato in pieno uccidendolo sul colpo. Il giovane alla guida dell'automobile si è subito fermato per prestare i primi soccorsi, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della compagnia di Sellia Marina e il personale dell'Anas, è intervenuta anche la Polizia stradale. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la salma dell'anziano è stata già restituitai ai familiari: segnale evidente che gli inquirenti hanno pochi dubbi sulla dinamica dell'incidente stradale.

© Riproduzione Riservata.