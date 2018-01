Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 27 gennaio 2018: i numeri vincenti! Video (conc 12/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 27 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.12/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

L'estrazione del Superenalotto, Lotto e del 10eLotto di questa sera è uno degli appuntamenti imperdibili per i fan dei giochi Sisal. Milioni di giocatori si uniscono tre volte a settimana per guardare in faccia la sorte e tentare di raggiungere i primi posti sul podio. Com'è andato l'ultimo concorso? Le statistiche ci rivelano una supremazia del 10eLotto, che ha premiato Parma con 100 mila euro. La vincita è stata realizzata infatti da un fortunello che con soli 3 euro e 10 numeri ha indovinato 9 numeri vincenti. Il secondo posto sul podio è stato assegnato invece a Roma, dove a fronte di 9 numeri vincenti su 10 giocati, un appassionato ha realizzato 50 mila euro. In generale, il gioco ha invece distribuito premi per 26 milioni di euro solo nell'ultimo appuntamento. Meno consistenti le vincite del Lotto finora rese note dall'Agipro News, che ha segnalato la vittoria generale di Roma. Un giocatore ha infatti indovinato un terno secco sulla ruota di Genova e si è portato a casa 22.500 euro. Un appassionato di Marano di Napoli ha invece realizzato il premio da 9.750 euro grazie a terno e ambo sulla ruota cittadina, mentre un vincitore della provincia di Bari, di Noicattaro, ha registrato la vincita gemella grazie ad ambo e terno sulla ruota barese.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi arrivati al momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto: il nuovo concorso avrà inizio davvero fra poche ore. Gli appassionati più previdenti hanno già provveduto a giocare la propria combinazione preferita, scegliendo di registrare in più di un caso diverse schedine. La fortuna va tentata a suon di probabilità, dopo tutto. Altri giocatori sono invece in attesa di chiarirsi le idee in merito ai numeri da giocare, ma anche questa volta è possibile affidarsi ai consigli della nostra Rubrica. Quali numeri ci regalerà oggi la smorfia napoletana? Prima di scoprirlo, vediamo quale news abbiamo scelto per oggi. I gatti sono di certo fra le ricerche più quotate su internet a livello mondiale e sono in molti ad aver deciso di sfruttare questo tipo di business a proprio vantaggio. Secondo alcune statistiche l'ultima moda fruttuosa riguarda la vendita di gattini virtuali, per un commercio che ha oltrepassato i 7 milioni di dollari solo a dicembre. Si parla infatti di CryptoKitties, un gioco realizzato da Axiom Zen per la piattaforma Ethereum e che ha deciso di sfruttare il concetto del bitcoin, unendolo alla mania di fan dei gattini. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il gatto, 3, la valuta, 50, il gioco, 19, la scommessa, 16, e l'acquisto, 18. Come Numero Oro scegliamo invece il virtuale, 62.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ritornano nelle case degli italiani grazie all'estrazione di questa sera, in cui il montepremi raggiungerà quota 90,9 milioni di euro. Un bottino che continua a fare gola a tutti gli appassionati del gioco Sisal e che potrebbe essere assegnato ad un fortunello in particolare proprio questa sera. A rivelarci l'andamento delle vincite è invece la statistica dell'ultimo concorso, dove di certo non è mancata la fortuna. Un giocatore è infatti riuscito a centrare oltre 175 mila euro in premio grazie al 5, mentre un altro vincitore ha indovinato il 3+ ed ha conquistato il premio di più di 33 mila euro. Il premio del 3+ è rimasto invece stabile rispetto all'appuntamento precedente, con un premio pai a 2.760 euro destinato a 92 vincitori. 535 biglietti vincenti hanno registrato inoltre 333,71 euro in premio grazie al 4, mentre 19.501 tagliandi fortunati hanno premiato i rispettivi giocatori con 27,60 euro a testa, il tutto grazie al 3. Scende di pochi punti il premio del 2, che questa volta ha premiato i suoi 291.214 vincitori con 5,74 euro a testa. Si stacca quindi ancora una volta dallo 0+ e dal suo premio storico di cinque euro, realizzato da 29.708 giocatori. 11.867 sono stati invece i vincitori dell'1+, a cui va il premio da 10 euro cadauno, mentre 100 euro a testa sono stati donati ai 1.564 vincitori del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il conto alla rovescia per la nuova estrazione del SuperEnalotto è già iniziato, ovviamente collegato al Jackpot. Il montepremi è rimasto finora inattaccato, nonostante la registrazione di numerosi biglietti ed i tentativi di tantissimi appassionati del mondo Sisal. La fortuna è davvero imprevedibile ed è impossibile riuscire a capire quando la sestina vincente deciderà di affacciarsi all'orizzonte del concorso. Per evitare di perdere un treno così importante non basta tuttavia solo giocare i propri numeri preferiti, ma anche individuare un progetto su cui investire in caso di vincita. La nostra Rubrica è pronta a risolvere anche oggi eventuali dubbi a riguardo, ovviamente con il supporto di KickStarter. L'iniziativa che abbiamo scelto oggi è Dwell Scripture Listening App, un'applicazione per mobile che aiuta gli utenti ad ascoltare tantissimi libri storici, come per esempio la Bibbia. Spesso infatti non si ha tempo di leggere e per questo diventa prezioso l'aiuto di un lettore automatico, in grado di aiutare gli utenti a non abbandonare la passione per la lettura, anche a fronte di impegni di vario tipo. Il goal è già stato raggiunto, ma il progetto sarà all'asta ancora per altri 12 giorni. I numeri vincenti invece ci attendono fra pochissimo: forza ritardatari, è il momento di giocare i vostri numeri preferiti!

