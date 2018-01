Playstation down/ Gli utenti insorgono, ma il servizio è ripreso

Playstation down, gli utenti insorgono, ma il servizio è ripreso. Server bloccati nella serata "calda" nel venerdì dei videogiocatori, tante le proteste online

27 gennaio 2018 Fabio Belli

Playstation down, venerdì difficile per i videogiocatori

“Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando dei problemi con il PSN, stiamo investigando su quanto sta accadendo.” Questo il messaggio apparso venerdì sera sul profilo ufficiale Twitter di Playstation Italia. Sono andati in down i server per i tanti giocatori della Play che ogni giorno si sfidano online, uno dei network di videogiocatori più importanti a livello mondiale. Sembra, dagli ultimi messaggi rilevabili sul sito status.playstation.com, che la situazione sia tornata rapidamente alla normalità, ma questo non ha calmato i molti utenti che vivono il disagio, anche perché alcuni servizi online sono a pagamento e questo ha portato, secondo i commenti che si possono leggere, ad una reazione molto rabbiosa ed indignata dei tanti utenti. Anche perché quella che è stata definita come manutenzione, di solito viene portata avanti nelle ore di notte profonda proprio per evitare problemi di questo tipo.

I COMMENTI "FEROCI" SU TWITTER

Questi i commenti tra i più irritati, con il Playstation Down che ha procurato davvero molta irritazione tra gli utilizzatori abituali del servizio. “Incredibile che nel 2018 succedano ancora queste cose. Pagliacci.” “Spero in risarcimenti.... Posso capire ogni tanto.... Ma ora capita troppo spesso...” E poi ancora “Ma ogni santo venerdì sera succede?”, per gli utenti appassionati che effettivamente aspettano spesso il weekend per riuscire a dedicarsi un po’ al loro hobby. “Sapete più i meno quando si risolverà questa situazione imbarazzante nel 2018?” In molti sicuramente hanno posto l’accento sul fatto che nonostante la Playstation sia ormai avviata verso i vent’anni di servizio di gioco online, i problemi di questo tipo siano sempre all’ordine del giorno. La serata comunque sembra essersi messa nel modo giusto per i videogiocatori che hanno voglia di sfidarsi, con i problemi di connessione ormai superati.

Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando dei problemi con il PSN, stiamo investigando su quanto sta accadendo: https://t.co/tlPbw8d1q5 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) 26 gennaio 2018

