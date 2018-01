SANT'ANGELA MERICI/ Santo del giorno, il 27 gennaio si celebra la fondatrice della Compagnia di Sant'Orsola

Sant'Angela Merici ha fondato la Compagnia delle dimesse di sant'Orsola. Fu proclamata santa da papa Pio VII il 24 maggio 1807. Viene celebrata il 27 gennaio.

27 gennaio 2018 Redazione

Santo del giorno: Sant'Angela Morici

SANTA ANGELA MERICI, LA STORIA

Sant'Angela Merici è stata una suora italiana, nata a Desenzano, sul Lago di Garda nel 1474 e morta a Brescia il 27 gennaio, giorno in cui si celebra la sua ricorrenza, nel 1540. Santa Angela è conosciuta principalmente per aver fondato la Compagnia delle dimesse di sant'Orsola, che poi si suddivisero in diverse congregazioni, tutte genericamente chiamate Orsoline. Angela Merici nacque a Desenzano, che all'epoca faceva parte della Repubblica di Venezia. Dopo la morte dei genitori, avvenuta mentre era molto giovane, si trasferì con la sorella a casa di uno zio. Qui sviluppò una fortissima devozione che la portò, all'età di 20 anni, a fondare una scuola in casa propria dove insegnava alle bambine locali i fondamenti della fede cristiana. Secondo alcune leggende, questo compito le fu affidato durante una visione mistica. Per i tempi si trattava di una decisione rivoluzionaria, visto che la scuola e l'insegnamento erano una prerogativa quasi esclusivamente maschile. La sua scuola crebbe rapidamente e divenne molto popolare a livello locale, tanto che nel 1516 Angela fu chiamata a Brescia per organizzarne un'altra in città. Nel 1525 si recò a Roma in occasione del Giubileo. Lì Papa Clemente VII, che aveva sentito parlare di lei, la invitò a rimanere per organizzare una serie di istituti per giovani donne, ma Angela rifiutò per tornare nella sua Brescia, lontano dai clamori e dalle luci della corte papale. Angela tornò quindi a Brescia, dove visse in penitenza per tutta la sua vita, dormendo su una stuoia per terra e mangiando solo i cibi più poveri. Nel 1535 scelse personalmente 28 ragazze fra le sue alunne e fondò la Compagnia delle Orsoline, di cui fu eletta Madre Superiora a vita. La Compagnia ottenne subito un notevole successo, tanto che alla morte della Santa, nel 1540, contava già circa 150 membri. Santa Angela Merici è stata canonizzata nel 1807 da Pio VII.

LA DEVOZIONE NELLA SUA TERRA

La vita di Angela Merici fu sempre strettamente legata al bresciano e alla città di Brescia. Il suo corpo è oggi conservato nella chiesa a lei dedicata proprio nella città di Brescia. La chiesa è di fondazione antichissima, tanto da sorgere sui cimiteri dei primissimi cristiani insediati nella città lombarda. Oggi la chiesa è meta di pellegrinaggio per le suore Orsoline provenienti da tutto il mondo. L'impianto originale della chiesa, ricostruita nel '500, è stato quasi completamente distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e in seguito ricostruito. Sant'Angela Merici è oggi una delle Sante protettrici della Diocesi di Brescia. Santa Angela Merici è anche patrono della città di Desenzano del Garda (BS), suo paese natale..

