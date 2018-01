BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA/ Oggi divieto di circolazione in Fascia Verde (info e orari 28 gennaio e domani)

Blocco traffico auto Roma, oggi 28 gennaio e domani 29: info e orari del divieto di circolazione in Fascia Verde. Le ultime notizie sul provvedimento preso dal Campidoglio per emergenza smog

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Blocco traffico auto Roma (Foto: LaPresse)

Si ferma il traffico a Roma: oggi e domani divieto di circolazione per le auto più inquinanti. Lo ha deciso la giunta capitolina, decretando il blocco per il 28 e 29 gennaio 2018. Traffico fermo, dunque, nella capitale dalle 7.30 fino alle 20.30. Lo stop vale per tutti i veicoli che generano maggiore inquinamento nel perimetro della cosiddetta Fascia Verde di Roma. Il Campidoglio ha ritenuto indispensabile questo provvedimento, visto che sono stati superati i valori limite fissati dalla legge per l'inquinamento da polveri sottili. Importanti si sono rivelate però anche le valutazioni previsionali relative ai prossimi giorni. Sono dati che confermano l'allarme smog che era stato lanciato da Arpa Lazio nei giorni scorsi: era stato preannunciato infatti che i livelli di inquinamento avrebbero superato i limiti previsti dalle normative. Il blocco comunque non riguarda solo la circolazione stradale, visto che anche gli impianti termici dovranno rispettare gli obblighi anti inquinamento, mantenendo per tutto il weekend una temperare dell'aria negli ambienti interni che non dovrà superare i 17 e 18 °C.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA: LE MACCHINE COINVOLTE

Vi abbiamo parlato degli orari relativi al blocco traffico auto Roma, ecco ora i dettagli relativi alle auto coinvolte. Nel weekend restano fermi ciclomotori e moto veicoli PRE EURO 1 ed EURO 1, così le macchine alimentate a benzina e diesel PRE-EURO 1, EURO 1 ed EURO 2. Per quanto riguarda invece lunedì 29 gennaio 2018, il divieto di circolazione riguarda ciclomotori e i motoveicoli PRE EURO 1 ed EURO 1, così come gli autoveicoli a benzina EURO 2. Il blocco traffico auto coinvolge anche le categorie di veicoli che non possono circolare già nei giorni feriali. Ci riferiamo agli autoveicoli a benzina PRE EURO 1 ed EURO 1 e quelli alimentati a gasolio PRE EURO 1, EURO 1 ed EURO 2. Chi non è a conoscenza della classe ambientale o categoria euro del proprio veicolo non disperi, perché esiste un modo per verificarlo senza affanni. Sul portale dell'automobilista si può effettuare questo controllo selezionando tipo veicolo e inserendo il numero di targa. Clicca qui per effettuare il controllo.

