Cade da altalena artigianale in un dirupo/ Firenze, 22enne muore dopo l'arrivo in ospedale

Cade da altalena artigianale in un dirupo e muore: dramma per una 22enne della provincia di Firenze, giunta in ospedale ancora viva. Repentino l'aggravarsi del quadro clinico.

28 gennaio 2018 Emanuela Longo

Tragedia a Firenze dove una giovane di appena 22 anni è morta in circostanze incredibili, finendo in un dirupo dopo essere caduta da un’altalena. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno che ricostruisce la dinamica dell'incidente mortale rendendo note le prime informazioni emerse sulla vittima. Il dramma è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in località Villore a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze. La 22enne era su un'altalena costruita in modo artigianale ed attaccata ad un albero quando è caduta precipitando nel dirupo. Immediato il soccorso dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo, prontamente intervenuti sul posto con il nucleo specializzato Saf (Speleo alpino fluviale. Nel frattempo è giunta anche un'ambulanza del 118 che ha preso in carico la giovane trasportandola presso l'ospedale del Capoluogo toscano, Careggi. Qui però la 22enne è deceduta dopo pochi minuti dal suo arrivo in seguito ad un improvviso aggravarsi del suo quadro clinico. Inizialmente, infatti, si era parlato di una frattura scomposta alla gamba ma evidentemente i traumi riportati dalla vittima erano più gravi di quelli inizialmente accertati.

CADE DA ALTALENA ARTIGIANALE E MUORE: COSCIENTE AL MOMENTO DEI SOCCORSI

Una morte assurda e dai risvolti ancora tutti da chiarire, quella che ha riguardato una giovane 22enne della provincia di Firenze. Un dramma che quasi certamente sarebbe potuto essere evitato ma che al momento ha gettato nel panico un'intera comunità. Secondo le prime informazioni, la vittima era originaria di Londa, paese poco distante da Vicchio. Qui si era recata a casa di un'amica insieme ad altri conoscenti. Una domenica apparentemente serena poi terminata in vera tragedia quando la 22enne ha deciso di salire sull'altalena artigianale costruita semplicemente con una corda legata al ramo di un albero, proprio vicino ad una scarpata. Quando gli uomini dei vigili del fuoco sono giunti sul posto a soccorrerla, la ragazza risultava ancora cosciente nonostante la frattura scomposta alla gamba. Nel giro di pochi attimi però le sue condizioni sarebbero drasticamente peggiorate fino al drammatico decesso.

