Concorso magistratura 2018/ Prova scritta, una traccia è di Francesco Bellomo: è polemica (ultime notizie)

Concorso magistratura 2018, prova scritta: una traccia è di Francesco Bellomo, scoppia la polemica. Le ultime notizie sulla procedura concorsuale e sul caso del consigliere espulso

28 gennaio 2018 Silvana Palazzo

La sessione di prove scritte del concorso magistratura 2018 si è conclusa, ma non senza polemiche. A far discutere l'ultima prova, che riprendeva una sentenza scritta da Francesco Bellomo. Sì, proprio il consigliere che vincolava le borsiste al dress code con minigonne e all'omertà, promettendo in cambio il “segreto industriale” delle tracce. Sui social gli aspiranti magistrati hanno commentato scandalizzati contro l'incredibile “inchino” a Bellomo, espulso all'unanimità dalla magistratura. «Forse le minigonne pagano», scrivono. I concorsisti non se ne sono accorti al momento, ma molti erano andati via a causa di un argomento considerato troppo “prefettizio”. La traccia infatti recitava: «Strumenti amministrativi di contrasto alle organizzazioni criminali, con particolare riferimento alle interdittive prefettizie ed altre tutele giurisdizionali». La conferma è arrivata proprio da Bellomo, attraverso il sito del suo corso. Subito sono scattate le reazioni inorridite sulla chat dei conformisti.

CONCORSO MAGISTRATURA, SPUNTA LA TRACCIA DI BELLOMO...

Molti aspiranti magistrati, anche quelli che hanno consegnato l'elaborato dell'ultima prova scritta, ritengono che sia illegale. Alcuni di loro citano un precedente relativo ad un membro della commissione espulso per lo stesso motivo. Che fare allora? Sui social il dibattito è acceso. Tra i delusi c'è chi, come riportato dal Corriere della Sera, anziché rivolgersi alla giustizia medita di chiamare Le Iene. «Oltre il danno la beffa... ciliegina sulla torta una delle sentenze di interesse di oggi vede come estensore Bellomo», uno dei tanti commenti sul caso. I toni si fanno amari: «La traccia di amministrativo riprende una sentenza a firma di un magistrato destituito che sul sito del concorso annuncia era stata trattata. Alla faccia del prestigio e del decoro della magistratura». La protesta monta e si arricchisce di voci, come quella dei “pizzini” circolati. «E quindi a quanto pare due ragazze sono state ritrovate con due pizzini e sono state espulse, qualcuno indagherà?». C'è poi un'altra coincidenza: il tema era stato oggetto anche della monografia di un altro commissario.

