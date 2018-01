Incidente stradale/ A2 Salerno: contromano in autostrada il giorno del compleanno, due morti (oggi 28 gennaio)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 28 gennaio: A2 a Salerno, giovane in contromano in autostrada il giorno del suo compleanno, due morti. Tragedia a Brescia, morto bimbo 4 anni

28 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Incidente stradale

Era il giorno del suo compleanno e purtroppo resterà anche il giorno del suo decesso: la tragedia immane avviene all’alba per un incidente stradale gravissimo avvenuto in provincia di Salerno, precisamente sull’A2 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte. Aveva 26 anni giusto oggi il giovane Francesco Merola quando con la sua auto si è schiantato ad alta velocità contro la vettura guida dall’incolpevole 68enne Carmine Moretta: secondo quanto riporta Today.it, il giovane a bordo della sua auto avrebbe imboccato l’A2 a San Mango in piena contromano. Ha proseguito per pochi chilometri e poi lo schianto fatale con l’auto del 68enne che viaggiava regolarmente. Inutili i soccorsi immediati giunti sul posto, troppo gravi le ferite dopo l’incidente e la morte sopraggiunta pochi istanti dopo per entrambi: auto accartocciate e dinamiche di analisi degli inquirenti per capire il motivo di quella folle scelta, se dettata da un tragico errore, un tentativo volontario o ancora una troppo alta presenza di alcol nel sangue. Al momento le piste restano tutte aperte, mentre il traffico dell’A2 è andato in tilt con vetture fatte tutte uscire obbligatoriamente a Pontecagnano Faiano, in direzione Nord.

BRESCIA, AUTO CONTRO GALLERIA: MORTO BIMBO DI 4 ANNI

È tragico anche il secondo incidente di giornata, questa volta a Brescia: nel paesino di Pompegnino di Vobarno un’auto guidata da un 30enne si è schiantata all’ingresso di una galleria, non si sa ancora se per un colpo di sonno o se per il terreno scivoloso. Era notte e l’illuminazione non è servita per evitare l’impatto: a bordo oltre al 30enne anche la compagna 20enne e un bambino di 4 anni, figlio del guidatore. Purtroppo è proprio il piccolo ad avere la peggio, morendo praticamente sul colpo dopo il violentissimo impatto dell’incidente: illeso il padre, ferita ma non grave la giovane fidanzata. La tragedia si è consumata poco dopo le 3,30 di questa notte a Pompegnino di Vobarno, sulla tangenziale valsabbina, all'ingresso della galleria Prada.

© Riproduzione Riservata.