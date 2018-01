Milano, pirata strada travolge 88enne/ Ubriaco e senza patente uccide pensionato: arrestato a casa

Pirata della strada a Milano: 45enne geometra milanese ha travolto e ucciso l'88enne che attraversava sulle strisce pedonali. Arrestato, l'uomo era anche senza patente

28 gennaio 2018 - agg. 28 gennaio 2018, 19.04 Niccolò Magnani

Milano, pirata della strada travolge 88enne (LaPresse)

L’assassino per omicidio stradale è stato arrestato mentre era a casa sua: secondo i dettagli rilasciati dalla Polizia Mobile di Milano, il geometra accusato di aver travolto e non aver prestato soccorso all’88enne morto poco dopo, è stato rintracciato mentre si trovata nella sua abitazione qualche ora dopo il gravissimo incidente. Nella stessa abitazione, ritrovata anche l’auto (una Bmw Serie 3) che la sera di ieri ha investito l’anziano sventurato in zona Accursio-Certosa: la stradale ha catturato la targa poco dopo lo schianto ed è risalita in fretta al luogo d’origine del geometra ubriaco e senza patente, da ieri sera anche accusato di omicidio volontario. Le cure prestate all’anziano pensionato sono state tempestive, ha garantito la Mobile, ma purtroppo le ferite erano troppo gravi per poterlo salvare.

88ENNE UCCISO SULLE STRISCE DA PIRATA DELLA STRADA

Per un geometra 45enne di Milano, incensurato, la situazione che si profila ora è davvero grave: ha investito sulle strisce, guidava a forte velocità con alte dosi di alcol nel sangue ed è fuggito senza prestare soccorso. Ha ucciso una persona e ora spunta la “novità”: era ubriaco e senza patente, confermato dalla polizia questo pomeriggio dopo le analisi svolte in seguito all’arresto avvenuto dopo la fuga per Milano. Riavvolgiamo il nastro e torniamo attorno alle 20 di ieri sera: un pensionato di 88 anni, Sandro Orlandi, stava attraversando la strisce pedonali in via Michelino da Besozzo. un boato durato pochi secondi e l’uomo viene sbalzato di oltre 20 metri sbattendo violentemente il capo sull’asfalto ghiacciato. A quel punto il pirata della strada “scatta” nel 45enne milanese: se ne va via a grossa velocità, la stessa con la quale è giunto in quella strada senza vedere all’ultimo l’anziano sventurato che stava attraversando sulle strisce pedonali.

LA FUGA E L’ARRESTO

È fuggito via, fino a questa mattina quando il geometra 45enne e incensurato è stato fermato e si è rifiutato di sottoporsi ad alcol test. Con un prelievo ematico coattivo si è scoperto che i suoi livelli erano superiore ai limiti consentiti per la guida. L’arrestato, va detto, ha negato ogni responsabilità ma gli indizi contro di lui sono al momento piuttosto schiaccianti: era ubriaco, senza patente e correva ad altissima velocità in piena città. L’88enne non l’ha visto e l’ha travolto in pieno, poi è andato a sbattere contro altre auto ed è scappato via senza prestare soccorso. «Dopo aver travolto l’uomo, il pirata della strada nella fuga è andato a sbattere contro due veicoli fermi. Un agente della polizia stradale è riuscito a prendere la targa del veicolo e poi le indagini della Locale hanno portato all’arresto per omicidio stradale», racconta l’Ansa nelle ultime notizie da Milano.

© Riproduzione Riservata.