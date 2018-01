Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: liste candidati, Renzi nel caos e il Pd si spacca (28 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Partito Democratico si spacca. Quasi 100 morti a Kabul per un'autobomba. Risolto il giallo della donna spinta sotto la metro. (28 gennaio 2018).

28 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

LISTE E NOMI CANDIDATI, IL PARTITO DEMOCRATICO SI SPACCA

Una vera e propria spaccatura quella che si è consumata nella notte tra le fila del PD, durante la direzione nazionale che doveva dare il via libera alle liste. Dopo una giornata di trattative febbrili alla fine la minoranza rappresentata da Orlando e Emiliano ha lasciato in maniera polemica la sala della riunione, lo stesso Orlando attorno alle due aveva chiesto un rinvio della votazione di un ora, proposta bocciata ai voti. Tutto ruotava attorno i posti messi a disposizione nei "collegi sicuri", posti che per i DEM erano insufficienti. Una volta liberatisi di Orlando e Emiliano i resti dei delegati hanno approvato all’unanimità la composizione delle liste, tra di essi spiccano i nomi della Boschi che correrà a Bolzano, quello di Gentiloni a Roma 1 e quello dello stesso Renzi che sarà candidato al Senato nel collegio Firenze.

QUASI 100 MORTI A KABUL PER UN'AUTOBOMBA

Questa volta l’attentatore suicida ha scelto come mezzo un’ambulanza imbottita di esplosiva, grazie al mezzo è riuscito a passare indenne un paio di controlli, una volta fermato per un controllo al varco centrale che porta al centro della città di Kabul ha deciso di farsi esplodere. Il mezzo ha provocato un cratere di oltre cinque metri di diametro, danneggiando anche gli edifici circostanti, con alcune case che a causa della potenza dell’esplosione sono parzialmente crollate. Il bilancio è gravissimo, con le ultime stime che parlano di quasi cento morti e oltre duecento feriti, alcuni dei quali ricoverati in gravissime condizioni. L’attentato è stato immediatamente rivendicato dai talebani che hanno osannato l’attentatore suicida.

RISOLTO IL GIALLO DELLA DONNA SPINTA SOTTO LA METRO

È durata meno di quarantottore la fuga di un 47enne di origine italiane che individuato dalle telecamere di sorveglianza, sembrerebbe essere il responsabile dell’incidente occorso ad una donna peruviana, ieri in una stazione della metropolitana di Roma. Dalle telecamere si vede l’uomo che dopo aver spinto senza apparente motivo la donna si dilegua tra la folla, cercando di far perdere le sue tracce. Rintracciato dagli uomini della Mobile capitolina l’uomo non è riuscito a spiegare il gesto, adducendo una chiamata del Supremo. La donna intanto staziona in gravi condizioni all’ospedale San Camillo, nonostante l’asportazione di un arto la sua vita non sembrerebbe essere in pericolo.

SERIE A, LA JUVE TORNA PRIMA IN ATTESA DEL NAPOLI

Nonostante le scintille durante la lega dei presidenti di serie A, scintille che hanno portato quasi alla rissa tra Lotito e Marrotta, oggi ritorna il campionato della massima seria. Nell’anticipo pomeridiano netta vittoria dell’Atalanta in casa del Sassuolo, gli orobici hanno fornito una vera e propria prova di forza dominando i nero verdi dal primo all’ultimo minuto, tra di essi in evidenza Cristante autore di una magnifica doppietta. Nell’anticipo serale la Juventus vince 2-0 al Bentegodi contro il Chievo Verona. I clivensi si chiudono a riccio e alla fine del primo tempo rimangono in dieci per il rosso a Bastien. Nella ripresa arriva un'altra, stavolta discussa, espulsione con i clivensi che a quel punto soccombono per i gol di Khedira e Higuain.

SERIE A, IL NAPOLI DEVE RISPONDERE ALLA JUVE

Si torna in campo oggi per la Serie A con l'anticipo delle 12.30 Spal-Inter, gara sicuramente molto interessante per tanti motivi. Si trovano di fronte due squadre di diverso livello con i nerazzurri che proveranno a tornare a vincere in trasferta. Alle 15.00 il Napoli proverà il controsorpasso sulla Juventus, serve però una vittoria al San Paolo contro il Bologna di Roberto Donadoni. Le altre gare delle 15.00 sono: Crotone-Cagliari, Fiorentina-Verona, Genoa-Udinese e Torino-Benevento. Bella sfida alle ore 18.00 quando a San Siro si sfideranno due squadre molto in forma, il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Chiude il turno il posticipo dell'Olimpico Roma-Sampdoria.

