"Giorno della memoria, ricordatevi di andare a pijarlo…"/ Sindaca leghista choc, ammonita anche da Salvini

"Giorno della memoria, ricordatevi di andare a pijarlo…": l'infelice frase della sindaca leghista Cristina Bertuletti al centro della polemica e accusata anche da Salvini.

29 gennaio 2018 Emanuela Longo

Cristina Bertuletti (Foto Facebook)

Si chiama Cristina Bertuletti la sindaca leghista finita nell'occhio del ciclone per una uscita infelice comparsa sulla sua pagina Facebook lo scorso sabato, in occasione della Giornata della Memoria. In queste ore, quel suo post scritto nel giorno in cui si ricordavano gli orrori della Shoah, è finito sotto accusa da più parti, come spiega Il Fatto Quotidiano. "E’ il giorno della memoria, ricordatevi di andare a pijarlo…", scrive la prima cittadina di Gazzada Schianno, attirandosi contro l'attenzione dell'Arcigay di Varese e dell'Anpi - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Mentre nel primo caso sono state chiese le dimissioni della sindaca leghista, dall'altro è stata definita la sua esternazione "vergognosa", la "maniera peggiore" per usare il diritto di parola per il quale in tanti hanno perso la vita. A stigmatizzare la frase è stato anche lo stesso leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato: "Ha scritto una sciocchezza". Lo ha detto intervistato a Rtl 201.5 nel corso di un intervento durante il quale ha aggiunto: "Quando ci sono di mezzo milioni di morti, bisogna pregare".

SINDACA LEGHISTA: I PRECEDENTI

Il post shock scritto su Facebook dal sindaco Cristina Bertuletti non è il primo finito nella bufera. Nel 2016 la donna era stata segnalata nuovamente per aver augurato la pena di morte alla segretaria Cisl, Annamaria Furlan e per aver auspicato, sempre via social, la reincarnazione del Duce. Il post relativo alla Giornata della Memoria non è visibile a tutti ma solo ai suoi "amici" di Facebook. Ad intervenire contro la sua infelice frase è stata Ester De Tomasi, presidente dell'Anpi della provincia di Varese che, come riporta Tgcom24 ha commentato: "Le persone che hanno sofferto e perso la vita nei lager sono morte anche per fare in modo che tutti abbiano diritto di parola. Una libertà usata nella maniera peggiore da chi scrive queste dichiarazioni vergognose". Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese ha invece criticato: "Nessun amministratore pubblico dovrebbe permettersi di utilizzare i social network per veicolare messaggi di questo genere che non hanno davvero nulla di divertente e che offendono milioni di vittime". Al tempo stesso ha chiesto a gran voce le sue dimissioni dalla carica che non sarebbe degna di rappresentare.

