Blocco traffico auto Roma/ Oggi 28 gennaio stop circolazione Fascia Verde: info, orari e veicoli esentati

Blocco traffico auto Roma: oggi, 28 gennaio, divieto di circolazione in Fascia Verde. Le ultime notizie, info e orari sullo stop ai veicoli più inquinanti per l'emergenza smog

29 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Blocco traffico auto Roma (Foto: da Pixabay)

Non si placa l'allarme smog a Roma, per questo il Campidoglio ha deciso il blocco dei veicoli più inquinanti per oggi, lunedì 29 gennaio. La nuova settimana si apre per i romani con nuovi disagi alla circolazione. Dalle 7.30 alle 20.30 non potranno circolare nella Fascia Verde ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 (a due, tre e quattro ruote, con motore a 2 e 4 tempi) e gli autoveicoli a benzina EURO 2. A queste categorie si aggiungono quelle che risultato bloccate in maniera permanente: questo è il caso degli autoveicoli a benzina PRE-EURO 1 ed EURO 1 e di quelli diesel da PRE-EURO 1 ad EURO 2. Eppure Roma non è tra le tre città italiane che hanno la “maglia nera” per l'alta concentrazione di smog. Sono Torino, Milano e Napoli in vetta alla classifica delle città europee con maggiori concentrazioni annuali di polveri sottili, stando al rapporto del 2016 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA: ORARI E VEICOLI ESENTATI

Sul sito del Comune di Roma c'è una sezione dedicata al blocco traffico auto che è senza dubbio molto utile per prendere coscienza dell'emergenza smog e per capire cosa fare per contribuire a rendere la città meno inquinata (clicca qui per visualizzarla). Non mancano informazioni e risposte alle curiosità dei cittadini. In molti infatti si sono chiesti perché lo stop alla circolazione è stato fissato dalle 7.30 alle 20.30: «La motivazione della scelta delle finestre temporali risiede nel fatto che le inversioni termiche, che si formano solitamente nelle ore mattutine e subito dopo il tramonto, quando non c'è riscaldamento solare, rappresentano le condizioni che favoriscono l’accumulo degli inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera». Per le auto elettriche, ibride o alimentate a metano o gol (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione) non ci sono limitazioni. Si tratta di veicoli meno inquinanti che rientrano nelle categorie derogate/esentate dai divieti di circolazione veicolare, quindi possono circolare.

© Riproduzione Riservata.