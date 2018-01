Eleonora Abbagnato/ Lettere minatorie e insulti: "pazza bipolare", a processo madre di una ballerina esclusa

Eleonora Abbagnato, lettere anonime con insulti e minacce contro l'étoile: a processo la madre di una ragazza che non fu promossa a prima ballerina.

29 gennaio 2018 Emanuela Longo

Eleonora Abbagnato

L'étoile dell'Opera di Parigi Eleonora Abbagnato, il sogno spezzato di una giovane ballerina e una madre vendicativa: sono questi i protagonisti di una storia assurda finita in tribunale e resa nota oggi da TgCom24. La Abbagnato è stata per lungo tempo oggetto di minacce e calunnie sotto forma di lettere anonime indirizzate ai maggiori quotidiani nazionali e persino alla procura. Solo dopo accurate indagini si è scoperto che a scrivere quelle missive intimidatorie altro non era se non la madre di una ragazza che non era stata promossa a prima ballerina e che per questo voleva vendicarsi dell'étoile palermitana, finendo però a processo. Le lettere anonime si riferivano non solo alla Abbagnato ma anche all'impresario teatrale Daniele Cipriani rei, a detta dell'imputata, di aver favorito alcuni allievi e di aver voluto distruggere con le loro azioni il corpo di ballo. Contestazioni poi rivelatesi infondate e che hanno così portato alle accuse di calunnia e diffamazione a carico della madre. Le prime lettere iniziarono a giungere nel 2016 nelle quali l'imputata chiedeva l'apertura di un'inchiesta per quanto stava accadendo, a sua detta, al corpo di ballo del Teatro dell'Opera. La madre indignata accusava la Abbagnato definendola "pazza bipolare e dispotica". La lettera anonima fu inviata ai vertici del Teatro ed ai colleghi dell'étoile ma anche ai quotidiani ed alla polizia giudiziaria. Sempre secondo la donna, sarebbe stata proprio Eleonora ad organizzare un "piano diabolico" affidando ruoli solo ad "una cerchia ristretta di ballerini", mentre gli altri venivano tenuti dietro le quinte "spingendoli ad andarsene".

ELEONORA ABBAGNATO MINACCIATA: MADRE VENDICATIVA A PROCESSO

Nelle lettere anonime contro Eleonora Abbagnato non mancavano poi gli insulti e le minacce tali da spingere l'étoile a sporgere denuncia. "Incapace", "finta bionda" erano solo alcuni degli insulti a lei rivolti in una seconda missiva. A spaventare maggiormente la Abbagnato erano però i toni minatori della lettera che, rivolgendosi ai vertici del Teatro annunciava: "Se scoppia un casino, noi l'avevamo già detto tempo fa, ma evidentemente non ci avevate presi sul serio. E quando le bombe scoppiano, anche se in senso figurato, non ci sono più mediazioni, ma solo distruzione, morti e feriti". A quel punto presero il via le indagini della procura e gli investigatori riuscirono a rintracciare la responsabile delle lettere minatorie, tradita da una foto postata su Facebook proprio dalla figlia. La madre ora a processo, infatti, le aveva regalato alcune marmellate scrivendo a mano gli ingredienti sull'etichetta e la sua calligrafia risultava essere la medesima delle lettere anonime, scritte a mano e fotocopiate. Dopo mesi, per la Abbagnato finisce così un vero e proprio incubo.

© Riproduzione Riservata.