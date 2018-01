INCIDENTE STRADALE/ Castiglione della Pescaia, auto contro guard rail: muore 25enne (oggi 29 gennaio 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 29 gennaio: Castiglione della Pescaia, giovane fuori strada contro guard rail, muore a 25 anni. Donna ferita a Cuvio.

29 gennaio 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Un brutto incidente stradale dagli esiti tragici è avvenuto intorno alla mezzanotte di oggi a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, all'altezza della Badiola, durante il quale un uomo ha perso la vita. Le dinamiche del sinistro mortale sono ancora poco chiare ma, stando alle prime informazioni riportate dal portale Il Giunco pare che nell'impatto il mezzo sul quale viaggiava l'uomo deceduto sia andato letteralmente distrutto. Solo nella mattinata di oggi sono state rivelate nuove informazioni sulla persona coinvolta. Alla guida dell'auto c'era un giovane di appena 25 anni il quale sarebbe morto sul colpo. Dalle informazioni iniziali sulla dinamica, pare che la vittima sia uscita di strada perdendo il controllo della vettura ed urtando violentemente contro il guard rail. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana ma per il ragazzo non c'era già nulla da fare. La salma è stata estratta dai rottami e consegnata al 118 per essere poi trasportata in obitorio. In corso le indagini per fare totale luce sulle esatte dinamiche del drammatico incidente stradale nel quale non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

CUVIO, AUTO FUORI STRADA: DONNA FERITA

Nella mattinata di oggi si è registrato un nuovo drammatico incidente stradale a Cuvio, in provincia di Varese, dove intorno alle 7:15 è stato richiesto l'intervento da parte dei vigili del fuoco. Una donna di 29 anni alla guida della sua auto sarebbe uscita fuori strada restando incastrata nel mezzo. Per questo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto a liberarla dai rottami affidandola alle cure del 118. A riportare le dinamiche dell'incidente è stato il postale Varesenews.it che ha spiegato come dopo il sinistro il mezzo sia stato messo in sicurezza ed allertato le forze dell'ordine che, giunte sul posto, hanno gestito il traffico fino al termine delle operazioni. Fortunatamente nulla di grave per la donna, trasportata in codice verde all'ospedale di Cittiglio. Di contro, sono stati registrati seri problemi alla viabilità proprio nel tratto di strada interessato, rappresentato da una provinciale al termine della discesa che da Azzio-Comacchio porta a Cuvio. Alla polizia stradala il compito di definire meglio le dinamiche e le precise responsabilità.

