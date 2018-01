Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: continua la polemica sulle liste (29 gennaio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: continua la polemica sulle liste. Morto Ingvar Kamprad che fondò Ikea. Trapani, neonato muore dopo la nascita. Vigilia di Coppa Italia. (29 gennaio 2018).

29 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie - La Presse

CONTINUA LA POLEMICA SULLE LISTE

Non sembra placarsi la polemica sulla composizione delle liste elettorali, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Dopo la definizione di quelle del Partito Democratico, emergono forti le spaccature che hanno portato all’abbandono della direzione nazionale da parte dei leader della sinistra radicale. Di queste ore poi l’annuncio a sorpresa della defezione della Manfuso una ex modella molto vicina al segretario Renzi, la donna "paracaduta" nel collegio Lazio1 doveva sfidare il suo ex compagno D’Attore, candidato nello stesso collegio nelle file di Liberi e Uguali, ma ha preferito abbandonare la corsa per la "stima e il rispetto" che nutre nei confronti del suo ex compagno.

MORTO IGNVAR KAMPRAD

È morto nella notte Ingvar Kamprad lo svedese che a soli diciassette anni aveva fondata una delle aziende più conosciute nel mondo: L’Ikea. Kamprad che era nato nel 1926 aveva passato una vita in chiaro scuro tra le accuse di nazismo, e quelle di sfruttare il lavoro giovanile. L’uomo era stato spinto alla creazione dell’azienda di mobili dalla voglia di poter fornire al popolo svedese un prodotto funzionale, economico e bello sotto il punto di vista estetico, con la sua geniale intuizione Kamprad era diventato uno degli uomini più ricchi al mondo, con un patrimonio di 33 miliardi di dollari. Dopo la morte della moglie in osservanza al suo credo Kamprad era tornato a vivere in una modesta villetta-casolare vicino a Aelmhult, la piccola cittadina dove aveva fondato la sua azienda.

TRAPANI NEONATO MUORE DOPO LA NASCITA

Forse l’ennesimo episodio di malasanità quello accaduto a Trapani dove un neonato di sole 26 ore è morto per un infezione. Il piccolo era nato con parto naturale e dall’azienda ospedaliera fanno sapere con i "parametri vitali nella norma". Dopo solo 6 ore dal parto l’insorgere dei primi problemi con la presenza di una infezione neonatale, immediatamente curato con antibiotici il neonato è però morto dopo meno di un giorno. Dalla prima diagnosi emergerebbe che la causa del decesso sia stata una "sepsi neonatale fulminante", infezione rarissima e mortale. I parenti del piccino in queste ore stanno valutando se sporgere denuncia presso gli organi competenti, i sanitari del Sant'Antonio Abate di Trapani in tale contesto hanno fatto sapere di aver provveduto a nominare una commissione interna d’indagine, e allo stesso tempo di essere a "completa disposizione" degli investigatori.

IL NAPOLI CONTINUA LA FUGA CON LA JUVENTUS

Con un 3 a 1 in casa contro il Bologna, il Napoli di Sarri riconquista la testa della vetta del campionato di serie A, ceduta solo per una notte alla Juventus. Ottima la partita degli azzurri, anche se il risultato è stato viziato da un sospetto rigore concesso dall’arbitro Mazzoleni. La vincita del Napoli è stata di fatto una risposta alla Juventus di Allegri, con i bianconeri che ieri hanno vinto per 2 a 0 contro un Chievo Verona che ha terminato il match in 9. Nelle partite di oggi spicca inoltre la sconfitta della Fiorentina, con i viola umiliati in casa dall’Hellas per 4 a 1. Sconfitta invece per il Benevento in casa del Torino, e della Lazio per opera del Milan. Chiude la giornata Roma–Sampdoria con i giallorossi che scivolano e perdono 1-0 a causa di un gol di Duvan Zapata nel finale.

COPPA ITALIA, È GIÀ VIGILIA PER ATALANTA-JUVENTUS

E' già vigilia di Coppa Italia, dopo poche ore che si è chiusa la giornata di Serie A. Atalanta e Juventus sono pronte a gettarsi in un'altra avventura e lottarsi la conquista della finale della seconda competizione nazionale. I bianconeri lottano per vincere il trofeo per la quarta volta di fila dopo quasi venti anni di assenza dall'albo d'oro, dall'altra parte la Dea che ha vinto la competizione solo una volta nella stagione 1962/63. Di certo sarà una bella partita con i bianconeri che l'ultima volta allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia si sono fatti rimontare due reti dopo essere andati avanti 2-0. Staremo a vedere stasera chi riuscirà ad avere la meglio, ma di certo sarà un match che ci proporrà diversi spunti di riflessione.

