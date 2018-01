AUGURI BEFANA 2018/ Epifania, immagini divertenti e frasi (oggi 3 gennaio)

Befana 2018, frasi d'auguri e iniziative di solidarietà. I suggerimenti per dedicare un pensiero originale il 6 gennaio. La "Befana dei Clochard" a Milano

03 gennaio 2018 Fabio Belli

Auguri Befana 2018

L’Epifania concluderà le Festività natalizie 2017-18, un momento tradizionale per stare vicini alla propria famiglia e ai propri affetti. La Befana è un momento però particolare, ricco di gioia e allegria soprattutto per i più piccini, e allegri e goliardici devono essere anche gli auguri da mandare. Alcuni suggerimenti: “E’ bello pensare che le storie sulla Befana siano senza tempo, ed è bello sapere che qualcuno ti porti balocchi ma anche sogni... Buona Epifania!" - “La Befana 2018 sarà diversa dagli altri anni! Come minimo si farà un selfie mentre consegna il carbone… Auguri!”. "Un'improvvisa ondata di gelo sta colpendo intere generazioni di befane... Copriti bene e non farmi stare in pensiero!" - “Esiste la letterina per Babbo Natale ma non quella per la Befana… questa è discriminazione! Ribellati consegnandomi una valanga di baci, dolciumi e amore!”. “L'Epifania tutte le feste si porta via… invece del carbone potresti regalarmi una bilancia per smaltire tutte le precedenti abbuffate? Grazie, cara Befana!”.

AUGURI BEFANA 2018, VOLTI E NOTI E STUDENTI AL "PRINCIPE DI SAVOIA"

Ma Epifania spesso e volentieri significa anche solidarietà, e anche questo 6 gennaio a Milano la Onlus City Angels organizzerà presso l’hotel Principe di Savoia di Milano la “Befana dei Clochard”, in cui assieme a giovani studenti ci saranno personaggi famosi a servire un menu speciale a 200 senzatetto. Si potrà mangiare rigorosamente vegetariano, e in cucina ci sarà nientemeno che uno chef stellato, Christian Garcia. Tra i nomi conosciuti che parteciperanno all’iniziativa, il conduttore Edoardo Raspelli, l’attrice Maura Anastasia; i cantanti Marco Ferradini e Alberto Fortis; il cabarettista Stefano Chiodaroli; il pianista Giovanni Nuti. In più, ad accompagnare musicalmente l’evento ci sarà il cantautore Marco Ligabue, fratello di Luciano. "Vogliamo trasmettere ai giovani un messaggio di solidarietà", il commento alla conferma dell’iniziativa da parte del fondatore della Onlus City Angels, Mario Furlan.

