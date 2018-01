Apple, batteria iPhone nuova a 29 euro/ Chi ha diritto alla sostituzione e come ottenerla anche se funziona

Apple, batteria iPhone nuova a 29 euro: chi ha diritto alla sostituzione e come ottenerla anche se funziona. Le ultime notizie sull'iniziativa del colosso di Cupertino per i suoi clienti

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Chiunque possegga un iPhone 6 o successivo può ottenere una nuova batteria ad un prezzo scontato. La Apple ha lanciato l'operazione valida per tutto il 2018, spiegando le modalità. Chi ha diritto alla sostituzione scontata? Le batterie devono essere palesemente malfunzionanti? Il colosso di Cupertino non aveva chiarito quali fossero le condizioni per accedere a questo beneficio al di fuori della garanzia, lasciando esperti e consulenti degli Apple Store incerti sul da farsi con i clienti che si sono presentati recentemente nei Genius Bar per chiedere la sostituzione delle batterie. La Mela ha spiegato a MacRumors che non è necessario che le batterie falliscano il test di efficienza, un esame effettuato dagli addetti per valutare se la batteria sia in grado di mantenere almeno l'80% della sua capacità originaria per 500 cicli completi di ricarica. Chiunque chieda la sostituzione ne ha diritto, anche se l'accumulatore del suo iPhone funziona correttamente.

APPLE, BATTIERA NUOVA PER IPHONE ANCHE SE LA VECCHIA FUNZIONA

L'obiettivo della Apple, come riportat da La Repubblica, è di stemperare la rabbia degli utenti, soprattutto i fedelissimi, dopo la bufera scoppiata per l'ammissione relativa al meccanismo di rallentamento dei picchi di lavoro della Cpu sugli smartphone con le batterie più vecchie. Il rallentamento è stato programmato a partire dall'aggiornamento 10.2.1 di iOS per iPhone 6 e poi confermato da altri upgrade. L'azienda aveva spiegato che così voleva allungare la vita dei dispositivi, ma è stata in realtà poco trasparente. E allora ha diffuso una nota ufficiale interna diretta ai manager degli Apple Store per illustrare la nuova policy per la sostituzione. Chiunque abbia pagato 89 euro avrà diritto a essere rimborsato sulla differenza di 60 euro. Va tenuto presente che, sebbene sia venuto meno il parametro della batteria, resta esclusa la possibilità di una sostituzione scontata nel caso in cui ci siano altri tipi di danno sul telefono o altri componenti di terze parti, non ufficiali, montati.

