Dieta post vacanze / Cosa mangiare per ritrovare la forma: limitate il sale e bevete tanta acqua!

Dieta post vacanze natalizie: ecco cosa mangiare per purificare intestino e fegato sovraccaricati durante le festività; frutta e verdura aiuteranno a purificare l'organismo.

03 gennaio 2018 - agg. 03 gennaio 2018, 17.56 Valentina Gambino

Dieta post vacanze

Avete bisogno di alcuni consigli utili per mettere da parte qualche chiletto 'conquistato' durante le vacanze di Natale? Ciò che dovrete fare non è di certo così impegnativo ed anzi, proseguendo nella lettura, scoprirete dei piccoli trucchi per perdere peso senza limitazioni particolari. Durante i pasti, bisognerà avere cura di dare la precedenza agli alimenti equilibrati con molta frutta e verdura. Spazio per tanta acqua ed infatti, bere circa due litri al giorno sarà semplicemente un vero toccasana per il vostro organismo. Evitate sostanze alcoliche e troppo zuccherate, al via libera invece, tisane rigorosamente senza zucchero. Limitate il consumo di carni rosse e processate mentre via libera a uova, pesce e carni bianche. Limitiamo anche il consumo del sale così come i prodotti che lo contengono in maniera fin troppo abbondante. Mettete un freno quindi, a snack salati, tonno in scatola, ketchup, prosciutto crudo, cotto e bresaola. Come ben sapete, il sale causa un eccesso di ritenzione idrica oltre che un aumento della pressione arteriosa. Cercate anche di consumare poco i grassi cattivi mettendo da parte tutti i cibi troppo carichi di grassi saturi come i formaggi, olii vegetali e carni rosse. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

La dieta post vacanze



Normalmente durante le feste natalizie, si tende a mangiare un po’ di più e magari anche a non rispettare sempre gli orari per consumare i pasti. Se di ritorno dalle vacanze i vostri jeans preferiti incominciano a stare stretti, non disperate, bisognerà solo riprendere le buone abitudini alimentari che vi porteranno a mangiare nuovamente cibi salutari. Pronti quindi, per la dieta post vacanze? Non abbiate paura perché, in questi casi, bisognerà solo avere un poco di volontà per conquistare nuovamente la forma perfetta. Per cominciare, vi diciamo che una dieta equilibrata è assolutamente ciò che ci vuole per riconquistare la forma ed eliminare gli elementi intossicanti. Ed infatti, ritrovando il giusto equilibrio, avrete modo di eliminare anche elementi che, con una sana alimentazione porteranno il vostro organismo a mantenere una buona forma e un eccellente benessere sia fisico che mentale. Per togliere quei fastidiosi chiletti di troppo presi durante le vacanze, sarà importante anche seguire uno stile di vita corretto evitando categoricamente di saltare i pasti, oppure – nel peggiore dei casi – affidandosi a diete fai da te senza consultare uno specialista.

Frutta e verdura per purificare fegato e intestino

Per ritrovare la forma fisica dopo gli eccessi delle vacanze di Natale, è fondamentale mangiare elementi contenenti un numero molto alto di sostanze drenanti e depurative, come frutta e verdura. Se volete iniziare una dieta in grado di farvi perdere qualche chilo di troppo, dovrete fare caso a ciò che assumete durante i pasti ecco perché, bisognerà prediligere pasti con azione drenante e stimolante perché favoriscono l’eliminazione dei grassi in eccedenza. Tra le verdure migliori da consumare, possiamo serenamente prediligere: indivia, carciofi, broccoli, spinaci, cicoria e barbabietola perché aiutano la purificazione del corpo e incoraggiano lo scioglimento dei chili in eccesso acquistati durante le festività. Molto importante anche prediligere alimenti contenenti acidi grassi insaturi, come la frutta secca, specie quando al fegato sovraccaricato si uniscono sintomi di stitichezza oppure mancanza di energia. Una alimentazione sana a base di molta frutta e verdura di stagione infatti, purificano l’intestino aiutando anche a depurare il fegato.

© Riproduzione Riservata.