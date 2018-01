Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: numeri vincenti! (conc 200/2018)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 3 gennaio, i numeri vincenti in diretta con il concorso 200/2018. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Prima estrazione dell'anno per SiVinceTutto: chi sentiva già la mancanza del concorso speciale del Superenalotto non deve attendere ancora molto. Mancano poche ore e poi conosceremo i numeri vincenti del primo appuntamento del 2018 con la fortuna. Lo spettacolo della combinazione fortunata torna e sarà ricco di premi e vincite, perché questo è un gioco che si è dimostrato particolarmente generoso. Sotto l'albero di Natale c'è stato un bel “6” per un giocatore, mentre l'assalto prima di Capodanno è andato a vuoto, quindi oggi, mercoledì 3 gennaio 2018, bisognerà necessariamente rifarsi. Cambia l'anno, ma non le modalità di questo gioco, che infatti è molto semplice: bisogna scegliere 12 numeri su 90 per una giocata di 5 euro. Poi bisogna aspettare l'estrazione e che tutto il montepremi del concorso venga distribuito nella serata. Per vincere bisogna indovinare 2, 3, 4, 5 o 6 numeri vincenti. L'obiettivo è azzeccare l'intera combinazione estratta, altrimenti bisogna ripiegare sui premi delle altre categorie.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Anno nuovo, vita nuova? Una mano potrebbe darvela proprio SiVinceTutto Superenalotto, visto che le sue vincite sono in grado di cambiare la vostra esistenza. L'ultimo concorso del 2017 non ha regalato vincite per quanto riguarda la categoria più ambita, il 6, ma meglio si potrà fare stasera. L'obiettivo è incrementare il bottino dei premi da distribuire: il 27 dicembre fu di quasi 400mila euro per 21.638 vincite, chissà come andrà invece stasera... Il nuovo anno potrebbe cominciare davvero nel migliore dei modi per qualcuno di voi che ha giocato la prima schedina del 2018 di SiVinceTutto Superenalotto. Archiviato il countdown per il Capodanno, facciamone partire uno invece per l'estrazione di oggi! Ma senza dimenticare quanto accaduto nell'ultima estrazione del 2017. I numeri vincenti del concorso 251 del SiVinceTutto Superenalotto sono stati: 13-22-36-43-63-79. Tra poco invece verrà estratta la nuova combinazione fortunata. Così potremo scoprire se tra di voi c'è qualche giocatore fortunato che ha realizzato o meno il 6. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

