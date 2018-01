FURTO AL PALAZZO DUCALE DI VENEZIA/ Rubati i gioielli del Maharaja: visitatori rinchiusi nel museo

Maxi furto al Palazzo Ducale di Venezia: rubati alcuni gioielli del Maharaja nella mostra che si concludeva oggi. Visitatori rimasti chiusi dentro, ecco cosa è successo

03 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Furto a Palazzo Ducale di Venezia (Twitter)

Un colpo grosso nella cornice meravigliosa del Palazzo Ducale di Venezia: chi ha messo a punto il furto di gioielli potrebbe, già il 3 gennaio 2018, aver fatto il colpo dell’anno. La notizia rimbalzata in queste ore ha dell’incredibile: alcuni gioielli della mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja” in questi giorni al grande museo di Venezia, sono stati rubati e spariti letteralmente dalle teche preziose (e teoricamente controllate) che li contenevano. L'allarme è scattato intorno alle 10 di questa mattina e sul posto è subito giunta la polizia: i monili però erano già belli che rubati e avrebbero un valore di alcune decine di migliaia di euro. La particolarità è che la mostra, inaugurata a settembre 2017, avrebbe dovuto chiudere i battenti proprio oggi: insomma, una beffa nella beffa per i curatori di Palazzo Ducale che vedono svanire uno dei pezzi pregiati della collezione unica al mondo, tra gioielli, pietre preziose, diamanti e oggetti in giada. Una grande tradizione indiana e orientale che vede così alcuni elementi preziosi rubati in pratica davanti agli occhi di tutti: non è ancora chiaro il numero di oggetti rubati, ma di certo vi è una spilla pregiata della collezione dal valore di 35mila sterline (oltre le centinaia di migliaia di euro, ndr).

VISITATORI RINCHIUSI NEL MUSEO

Come riporta la Nuova Venezia con le prime testimonianze da Palazzo Ducale, la spilla sottratta si trovava insieme ad altri gioielli all’interno di una teca blindata e teoricamente a prova di ladro: «collegata a un allarme sensibilissimo, mentre nella sala c'era personale di sicurezza. Quando però l'allarme è scattato e il personale si è immediatamente avvicinato alla teca blindata l'ha trovata aperta, mentre tutti i gioielli erano già spariti». A quel punto la sala è immediatamente stata chiusa con i visitatori rimasti “intrappolati” dentro e non fatti uscire prima di esser controllati tutti. Il mistero è però presto che servito: nessuno è stato ritrovato con i gioielli addosso e dunque qualcuno deve essere stato abilissimo nel riuscire a fuggire prima, ancora non si sa come, con i gioielli del Maharaja nascosti da qualche parte. Il questore Vito Gagliardi, visibilmente irritato, ha spiegato come sia «indispensabile capire cosa non ha funzionato perché è stata aperta una teca come fosse una scatoletta mentre l'allarme, se ha funzionato, è partito con ritardo».

