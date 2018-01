Folgorata dal cellulare mentre faceva il bagno/ 21enne incinta trovata morta dal marito

Folgorata dal cellulare mentre faceva il bagno: 21enne incinta trovata morta dal marito. Le ultime notizie sulla tragedia avvenuta a Grenoble, in Francia

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Folgorata dal cellulare mentre faceva il bagno

Una donna all'ottavo mese di gravidanza è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno. E avrebbe perso la vita per colpa del suo smartphone: sarebbe rimasta fulminata mentre lo stava usando. Questa è l'ipotesi al momento più accreditata: il cellulare è stato trovato in carica proprio accanto al cadavere. La tragedia è avvenuta domenica scorsa in Francia, a Saint-Martin-d'Hères, vicino a Grenoble. Stando a quanto riportato da Le Dauphine Libere, a destare i sospetti del marito il fatto che non rispondesse alle chiamate. All'ennesima telefonata senza risposta non ha più esitato: ha fatto inversione di marcia ed è tornato a casa, quindi ha sfondato la porta di casa e ha cominciato a cercare la moglie 21enne in ogni angolo della casa. L'ha trovata priva di sensi nella vasca da bagno, quindi ha chiamato subito i soccorsi che, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarla.

FOLGORATA DAL CELLULARE MENTRE FACEVA IL BAGNO: I PRECEDENTI

Ha trovato la moglie immersa nell'acqua senza segni di vita. L'uomo si era allontanato brevemente da casa senza portare con sé le chiavi, per questo ha dovuto sfondare la porta dell'appartamento quando non ha ricevuto segnali al suono del campanello. Ora è vedovo perché la moglie sarebbe stata fulminata mentre usava il cellulare che era in carica. Non si tratta purtroppo dell'unico caso di questo tipo: una 18enne nel febbraio scorso rimase folgorata nel Crotonese mentre faceva il bagno. Aveva collegato il cellulare ad una ciabatta che però cadde nell'acqua, folgrandola. Quest'estate invece una ragazzina di 14 anni è morta folgorata per aver preso in mano il telefono in carica mentre faceva un bagno in vasca. La scossa elettrica le è passata per tutto il corpo dalla mano, dove sono stati trovati segni di bruciatura. Da allora sua madre ha cominciato una campagna per far capire ai giovani quanto sia pericoloso usare il cellulare quando si fa il bagno. Il mix tra acqua ed elettricità è letale.

© Riproduzione Riservata.