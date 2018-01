Luca Materazzo arrestato in Spagna/ Accusato dell'omicidio del fratello: latitante da oltre un anno

Luca Materazzo arrestato in Spagna: il 36enne napoletano accusato dell'omicidio premeditato del fratello Vittorio e ricercato da oltre un anno, catturato a Siviglia.

03 gennaio 2018 Emanuela Longo

Luca Materazzo

Da oltre un anno Luca Materazzo, ingegnere 36enne napoletano, aveva misteriosamente fatto perdere le sue tracce. Non una semplice scomparsa, ma una vera e propria latitanza, secondo le convinzioni degli inquirenti che indagavano sulla morte violenta del fratello, il 51enne Vittorio Materazzo, ucciso il 28 novembre 2016. L'uomo fu colpito ed ucciso a sangue freddo con 40 coltellate nell'androne della sua abitazione, nel quartiere Chiaia a Napoli e della sua morte fu accusato proprio il fratello Luca, verso il quale era scattato un ordine di cattura il 21 dicembre dello stesso anno. A pochi mesi dalla morte di Vittorio, il fratello minore era stato indagato anche per la morte del padre, scomparso in circostanze misteriose. Nelle passate ore, però, come riporta il quotidiano La Stampa, la latitanza di Luca Materazzo è ufficialmente terminata e il 36enne è stato fermato ed arrestato a Siviglia, in Spagna, con l'accusa di omicidio premeditato del fratello. La cattura è avvenuta in un bar nel centro della città iberica dove il ricercato lavorava come cameriere. Durante un semplice controllo di una pattuglia sarebbe avvenuto il suo arresto che ha rappresentato una prima importante svolta nel giallo attorno alla morte di Vittorio Materazzo.

LUCA MATERAZZO ARRESTATO: ORDINE DI CATTURA INTERNAZIONALE

Era il 10 dicembre del 2016 quando Luca Materazzo fu localizzato per l'ultima volta prima di far perdere definitivamente le sue tracce. Si trovava a Napoli e da qui si era poi spostato verso Genova in bus. Pochi giorni dopo fu emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di omicidio premeditato del fratello Vittorio, estesa in campo internazionale nei circuiti Interpol e Shenghen. Da quel momento ebbe inizio una collaborazione internazionale tra le forze di polizia fino a quando non fu segnalata la possibile presenza in Spagna di Materazzo. E' qui che si sono concentrate in modo particolare le ricerche, pur non escludendo altri Paesi come Francia ed Inghilterra. Nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Napoli, l'intera vita di Luca Materazzo era stata passata al setaccio, con particolare attenzione alle sue relazioni sociali ed ai contatti. Anche per questo, con ogni probabilità, il 36enne aveva deciso di isolarsi e rompere ogni tipo di rapporto con parenti e conoscenti, rendendo così ancora più difficile il lavoro degli investigatori. Nelle ore seguenti, prenderanno il via le procedure relative all'esecuzione del mandato di arresto europeo, finalizzate alla consegna dell'ormai ex latitante alle autorità italiane.

