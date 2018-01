Michela Manca/ Palermo: trovata la mamma 23enne scomparsa, "si trova in un luogo protetto"

Michela Manca, la giovane madre di Palermo è stata trovata viva: si trova in un luogo protetto, da oltre 15 giorni lontana da casa. La conferma a La vita in diretta.

03 gennaio 2018 Emanuela Longo

Michela Manca (La vita in diretta)

Si è concluda nel migliore dei modi la vicenda che ruotava attorno alla misteriosa scomparsa di Michela Manca, la giovane mamma 23enne di Palermo della quale si erano perse le tracce nella notte a cavallo tra il 17 ed il 18 dicembre scorsi. La vita in diretta si è spesso occupata del caso fino ad oggi, quando la conduttrice Francesca Fialdini ha dato ai telespettatori la lieta notizia: Michela è stata trovata e sta bene. Da quanto reso noto dalla padrona di casa del programma di RaiUno, si troverebbe in un luogo protetto sebbene non avvia voluto né potuto aggiungere altro. In realtà, come riporta il sito UrbanPost.it, già nella serata di ieri era giunta la notizia del ritorno a casa della giovane madre di due figli rispettivamente di 4 anni e 9 mesi, almeno stando alle ultime indiscrezioni. La famiglia aveva già ipotizzato l'allontanamento volontario da parte di Michela e per questa ragione si era rivolta direttamente alla giovane invitandola a tornare a casa ed anche a chi avrebbe potuto vederla in questi giorni. Non si esclude che alla base del suo allontanamento possano esserci le continue liti con il compagno e padre dei suoi figli, Cristian, il quale sempre alla trasmissione di RaiUno aveva confermato il periodo non semplice che la coppia stava attraversando.

MICHELA MANCA, IL CAMBIAMENTO CONFERMATO DALLA MADRE

"Non andavamo d’accordo… ma siccome io sono una persona per bene, la rimproveravo attraverso suo padre. Litigi su cose casalinghe e sui bambini, non su cose grosse", aveva precisato l'uomo ai microfoni de La vita in diretta. Secondo la versione del compagno, Michela Manca sarebbe andata via di casa in piena notte. Dalle ultime novità era inoltre emerso che da tre mesi la giovane madre era sprovvista di cellulare in quanto, come riferito dal compagno, si era rotto e lo stesso non aveva provveduto a farglielo riparare. Anche per questo era totalmente isolata. "Era nervosa e triste in faccia", aveva invece commentato la madre confermando il suo cambiamento divenuto sempre più visibile. Michela negli ultimi tempi era solita dedicarsi unicamente ai figli trascorrendo molto tempo in casa anche per via dell'assenza di amicizie e conoscenze, nonostante la sua giovane età. Un malessere ed una malinconia palpabile l'avrebbero forse spinta a compiere questo gesto, fortunatamente dagli esiti positivi.

