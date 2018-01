Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.5 a L'Aquila (3 gennaio 2018, ore 11:14)

Terremoto oggi, INGV ultime scosse del 3 gennaio 2018 Abruzzo, sisma di magnitudo 2.5 a L'Aquila. Notizie e aggiornamenti in tempo reale con epicentro, ipocentro ed eventuali danni

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Terremoto oggi (Foto: Pixabay)

Nuove scosse di terremoto in Italia oggi, mercoledì 3 gennaio. Una è stata registrata dopo la mezzanotte in Abruzzo. La Sala Sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma nella provincia di L'Aquila alle 00.57. Il terremoto, di magnitudo M 2.5 sulla scala Richter, è avvenuto vicino Montereale. L'epicentro è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.57, longitudine 13.23 e ipocentro attestato ad una profondità di 10 chilometri. Il terremoto è stato avvertito anche nel Lazio, come dimostra l'elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma. Si tratta di Cittareale (RI), Amatrice (RI), Capitignano (AQ), Borbona (RI), Posta (RI), Campotosto (AQ), Cagnano Amiterno (AQ), Accumoli (RI), Barete (AQ), Pizzoli (AQ) e Micigliano (RI). Il terremoto non ha avuto un'intensità preoccupante, ma l'attività sismica resta sotto controllo.

ABRUZZO, SISMA M 2.0 A L'AQUILA

Un altro terremoto è stato registrato in Abruzzo, in questo caso alle 3.36: la Sala Sismica dell'Ingv lo ha individuato vicino Montereale, ancora una volta in provincia di L'Aquila. L'epicentro del sisma di magnitudo M 2.0 sulla scala Richter comunque è stato localizzato con precisione a latitudine 42.57, longitudine 13.23 e ad una profondità di 10 chilometri. Anche in questo caso il terremoto è stato avvertito anche in qualche comune laziale. Nell'elenco dei Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma figurano, infatti, Cittareale (RI), Amatrice (RI), Capitignano (AQ), Borbona (RI), Campotosto (AQ), Posta (RI), Cagnano Amiterno (AQ), Accumoli (RI), Barete (AQ), Pizzoli (AQ) e Micigliano (RI). L'ultimo terremoto finora segnalato dall'Ingv è quello di magnitudo M 1.2 avvenuto alle 10.21 nella zona di Norcia, in provincia di Perugia. L'epicentro del sisma in questo caso è stato individuato a 42.81 latitudine, 13.12 longitudine e ipocentro a 11 chilometri di profondità.

© Riproduzione Riservata.