Valanga in Val Venosta/ Ultime notizie: due sciatori estratti vivi, si cercano altri due dispersi travolti

Valanga in Val Venosta, ultime notizie: gruppo di sciatori travolti durante un fuoripista, due estratti vivi ma si cercano almeno altri due dispersi travolti dalla slavina

03 gennaio 2018 Niccolò Magnani

Valanga in Val Venosta (LaPresse)

Gravissimo incidente in alta montagna avvenuto subito dopo le ore 14: una valanga in Val Venosta (Trentino Alto Adige) ha travolto almeno 4 persone vicino al comprensorio sciistico di San Valentino Alla Muta (fonte Alto Adige.it) e si temono danni e conseguenze molto gravi. Nello specifico la slavina si è verificata in Alta Val Venosta in un tratto dove il Soccorso Alpino ancora fatica a raggiungere per le condizioni assai proibitive del meteo. Neve e forte vento in alta quota rendono assai complesso l’atterraggio dell’elicottero d’urgenza: nonostante ciò, dalle primissime informazioni in mano all’Adnkronos, due persone (forse due sciatori) sono state estratte vive ma si teme nello stesso tempo che almeno altre due persone siano state travolte. Si cerca dunque disperatamente i corpi degli altri dispersi per provare a trarre tutti in salvo dopo la valanga di cui ancora in questi minuti non conosciamo l’esatta entità e gravità.

IL PRECEDENTE NEL 2015

Da quanto spiega invece l’Ansa, la valanga è caduta precisamente nella zona di Malga San Valentino, di fatto sopra il lago di Resia vicino al centro sciistico Haideralm. Emergono però altri dettagli che farebbero intuire di più la dinamica esatta della tragica fatalità: la slavina avrebbe investito un gruppo di sciatori durante un fuoripista. «Sul posto si trovano il Soccorso alpino dell'Alta val Venosta, la Croce bianca e i carabinieri, mentre l'intervento dell'elisoccorso è reso particolarmente difficile a causa di una fitta nevicata», anche perché il pericolo di altre valanghe è molto alto (l’allerta prevede un grado 3 su 5 di pericolosità per altre slavine). Nel 2015 proprio in Val Venosta un’altra tragica fatalità coinvolse alcuni sciatori sotto una valanga sul Montrodes (2.361 m) nei pressi di Slingia: morì un uomo, uno svizzero di 50 anni, che stava compiendo una escursione con le racchette da neve assieme alla famiglia. All’epoca, la slavina si staccò a quota 2.200 metri e con un fronte di una trentina di metri è scesa lungo un canalone per oltre 500 metri.

