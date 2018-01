Vittorio Sgarbi/ Furto da 500mila euro nella casa-museo: “Ecco come sono stato fregato dal mio custode”

Furto a casa Sgarbi, Vittorio racconta: “Ecco come sono stato fregato dal custode”. La vicenda risale a due anni fa: sparirono opere per un valore di 500mila euro. Le ultime notizie

03 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Furto a casa Sgarbi (Foto: LaPresse)

Sembrava molto gentile e soprattutto molto sveglio, forse troppo, visto che ci sarebbe lui dietro il furto a casa Sgarbi. Ci riferiamo al custode notturno del critico d'arte, che figura tra gli indiziati. La vicenda risale al gennaio di due anni fa, quando dalla casa museo di Ro, in provincia di Ferrara, sparirono una serie di opere per un valore stimato attorno ai 500 mila euro. La svolta arriva ora al termine delle indagini e Sgarbi non può che essere sorpreso per l'esito. «A volte quando mi materializzavo a notte fonda nella mia casa di Ro lo incrociavo e lo salutavo. Nulla di più. Non ho nemmeno il suo numero di cellulare, altrimenti lo andrei a menare», ha dichiarato il critico nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non lo ha selezionato lui, né poteva sospettare di lui. «Si è licenziato da solo poco più di un anno fa». Intanto alcune opere erano finite in vendita su eBay, a partire da due medaglie di Tommaso Ferroni che gli erano state regalate da un'amica. «La mia amica cercò di contattare il venditore di eBay senza rintracciarlo. Ma grazie a quell'autogol i carabinieri hanno concluso l'indagine».

Il custode notturno di Vittorio Sgarbi è dietro il furto delle medaglie di Tommaso Ferroni, ma non c'è la certezza di una sua responsabilità per le altre opere. Nello specifico, i due taccuini di Felice Giani, il Trattato della scultura di Benvenuto Cellini, che risale al 1569, e un libro di Antonio Palomino. «Però la cosa che mi ha più ferito è stata l'assenza di un disegno di Giovanni Battista Piazzetta, ovvero di San Giuseppe con il bambino. Anche perché mio padre si chiamava Giuseppe. Si tratta di un foglio imperiale, un disegno grande. Quindi non è una cosa piccola. Cerchiamo, cerchiamo e ancora cerchiamo. Niente. Ma dopo la beffa, il danno. Troviamo la cornice ma non c'è il disegno», ha raccontato il critico d'arte al Corriere della Sera. E ha precisato che il disegno in questione non può essere venduto perché è notificato dallo Stato. Ora comunque non si sente al riparo da altri furti: «C'è sempre qualcuno che monitora... Chissà».

