AL BANO E LOREDANA LECCISO/ Il cantante:"Non ho più il fisico di una volta..."

Al Bano e Loredana Lecciso: il cantante ha rivelato di non sentirsi più in forma dopo l'infarto e l'attacco ischemico dei mesi scorsi. Loredana intanto si becca il Tapiro

Loredana Lecciso, Al Bano e Romina

Mentre la bufera mediatica impazza, Al Bano non si lascia stritolare tra Loredana Lecciso e Romina Power e si confessa al settimanale Rolling Stones motivando le cause che lo hanno portato ad annunciare il ritiro dalle scene:"Prima dell'infarto stavo da Dio è questa botta improvvisa che mi ha cambiato totalmente. Ne sentivo il bisogno. Sai, dopo aver avuto un tumore, poi un infarto, poi un'ischemia e in?ne un edema alla corda vocale destra, cominci a pensarci meglio. Sono arrivati tutti nello stesso periodo, li ho presi come dei segnali". Al Bano, ottimista come sempre, dice di ritenersi comunque fortunato:"Prima dell’infarto stavo da Dio, è questa botta improvvisa che mi ha cambiato totalmente. Mi sono sempre sentito iperattivo, pieno di energie. Poi un bel giorno mi sono trovato a pagare il conto con il mio corpo. Nella s?ga, mi è andata anche bene (...) e sai perché? Mi ha aiutato l’infarto. Le medicine post-infarto hanno lenito gli effetti ischemici".

IL TAPIRO A LOREDANA

Al Bano e Loredana Lecciso sono sempre più al centro del gossip, soprattutto dopo la recente ospitata della compagna (?) del cantante di Cellino San Marco a Domenica Live di Barbara D'Urso. I due torneranno insieme o alla fine l'influsso di Romina Power provocherà una rottura definitiva? Quel che è certo è che per il momento ha procurato a Loredana un Tapiro da parte di Striscia La Notizia. La Lecciso è stata raggiunta da Valerio Staffelli, al quale ha confidato:"Insomma non ho gradito molto quel cuore...". Il riferimento è alla foto con un cuore di cioccolato in mano scattata ad Amburgo durante un giro per i mercatini di Natale pubblicata dalla Power. alla domanda specifica sul forte rapporto che la lega ad Al Bano, Lecciso si è smarcata così:"Voglio molto bene ad Al Bano". Tutto qui?

