GESSICA NOTARO/ Il messaggio su Instagram: "Amici, l'intervento, tutto ok"

Gessica Notaro si è sottoposta ad un nuovo intervento e ha informato i suoi 100mila followers su Instagram dell'esito positivo. La modella ha sfilato per Gattinoni.

30 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gessica Notaro, nuovo intervento (Instagram)

Gessica Notaro, la modella sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato Eddy Tavares, ha condiviso un messaggio su Instagram con il quale ha comunicato l'esito positivo del nuovo intervento al quale si è sottoposta ai suoi numerosissimi sostenitori. Queste sono state le parole utilizzate dalla modella riminese con le quali si è anche scusata per non aver informato subito i suoi oltre 100mila followers: "Amici, l’intervento tutto ok. Scusate se non vi ho fatto avere notizie ieri ma ho avuto qualche problema di stress post operatorio e purtroppo non mi sono sentita molto bene... Ad ogni modo grazie a tutti per l’affetto e x la solidarietà". Dopo l'operazione, Gessica Notaro si riposerà per qualche giorno: anche per questo motivo, la modella ha chiesto scusa ai suoi fans per l'impossibilità di rispondere a tutti coloro che le hanno manifestatato la propria vicinanza in questo momento che segna un nuovo passo per il ritorno alla normalità.

GESSICA NOTARO: LA SFILATA PER GATTINONI

Come ricordiamo, l'ex fidanzato di Gessica Notaro, Eddy Tavares, è stato condannato a 10 anni per lesioni gravi. Il ragazzo di origini capoverdiane, inoltre, ha affrontato un altro processo, terminando con una seconda condanna: 8 anni per i reati di stalking e minacce. La sentenza è stata accolta con soddisfazione dalla Notaro e dai suoi avvocati. Gessica Notaro ha anche ripreso la sua attività di modella: recentemente, l'ex concorrente di Miss Italia ha sfilato a Roma per la maison Gattinoni che ha presentato la collezione Heritage nell'Aula Ottagona Ex Planetario delle Terme di Diocleziano. Guillermo Mariotto, direttore creativo di Gattinoni (e anche giudice di Ballando con le Stelle), ha commentato con le seguenti dichiarazioni la scelta di chiamare Gessica Notaro: "Io adoro le donne. Vivo e creo per loro. Mi rifiuto di pensare che possano essere ancora oltraggiate, maltrattate". Gessica Notaro ha sfilato insieme a Gloria Guida, Elisabetta Dessy e Isabella Albonico.

