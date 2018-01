Harvey Weinstein, molestie sessuali/ Le accuse dell'ex dipendente smentite dal produttore

Harvey Weinstein: Sandeep Rehal, ex dipendente del produttore cinematografico, ha raccontato i lavori degradanti che era costretta a svolgere e le molestie subite.

30 gennaio 2018 - agg. 30 gennaio 2018, 21.27 Dario D'Angelo

Harvey Weinstein (foto da Wikipedia)

Emergono altri dettagli legati alla denuncia di Sandeep Rehal nei confronti di Harvey Weinstein. Se negli ultimi mesi, l'uomo è stato al centro di una serie quasi infinita di scandali e accuse, la sua storia ha dato il via a numerose altre accuse che sono emerse nel corso delle settimane successive. Tra queste, le parole di Sandeep, ex dipendente del produttore americano, racchiuse in circa 11 pagine di deposizioni. La donna ha raccontato che, oltre a pratiche comuni come l'aiuto con la posta elettronica e lo shopping, era costretta ad altre mansioni decisamente non ordinarie, nel corso dei due anni di lavoro con l'uomo, dal 2013 al 2015. Oltre alle già citate questioni del divano (che doveva essere pulito dallo sperma del suo capo) e alla scorta di Caverject, medicinale per le disfunzioni erettili, era costretta anche a scrivere ed inviare mail mentre il suo datore di lavoro era senza abiti, accanto a lui, in ufficio. I legali dell'uomo smentiscono queste accuse e dichiarano: "Le prove mostreranno che queste affermazioni, per soldi, sono nel regno di un film di fantascienza". Ma, nel frattempo, la Miramax sta pensando a cambiare nome della società, proprio per prendere più possibile distanza dall'associazione, ormai tossica, con il nome di Weinstein. (Agg. Alberto Graziola)

LE ACCUSE DELL'EX DIPENDENTE

Non c'era bisogno di Sandeep Rehal, ex dipendente di Harvey Weinstein, per venire a conoscenza del fatto che il produttore accusato di molestie da decine di donne fosse una specie di mostro. Ma dopo la sua denuncia c'è un motivo in più - se le accuse verranno confermate - per stigmatizzare l'atteggiamento di questo molestatore seriale. Stando al racconto della 30enne di origini californiane, inserita dal 2013 al 2015 nell’organigramma degli uffici newyorchesi della The Weinstein Company, Weinstein l'avrebbe costretta a svolgere delle mansioni a dir poco degradanti. L'elenco comprende la pulizia del divano dallo sperma, la raccolta dei preservativi utilizzati dal produttore, la gestione della fornitura di farmaci iniettabili per la disfunzione erettile (Caverject) e il mantenimento della rubrica - con tanto di asterischi - per prendere nota delle sue partner sessuali. Ma purtroppo c'è di più: la Rehal avrebbe anche subito diversi palpeggiamenti oltre che essere stata destinataria di un linguaggio a dir poco scurrile. Insomma, un vero e proprio incubo nella tana dell'orco.

LA DENUNCIA

La legale della Rehal, Genie Harrison, nel ricordare che la sua cliente si è dovuta licenziare nel 2015 dalla Weinstein Company e che da quel momento soffre di una grave forma di "stress emotivo", ha dichiarato:"Dire che il comportamento di Weinstein nei confronti della mia assistita fosse dannoso, osceno, umiliante e offensivo è un eufemismo". D'altra parte c'è da registrare la replica dello staff di Weinstein. La portavoce Holly Baird, ha infatti smentito categoricamente tutte le accuse: "Risponderemo nelle sedi appropriate dimostrando che queste ‘prove’ non sono vere", ha detto. Nel tritacarne sono finiti anche Robert, fratello di Harvey Weinstein e il responsabile del settore risorse umane della TWC, Frank Gil. A detta della dipendente, la regolare frequentazione di quegli uffici da parte dei due gli ha fatto meritare nella denuncia il ruolo di co-imputati. In attesa di conferme il sentimento che ha il sopravvento è il disgusto.

