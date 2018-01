IL TOPO CHE FA LA DOCCIA STA SOFFRENDO?/ Video, l'esperto:"È terrorizzato dal sapone"

Il topo che fa la doccia sta soffrendo? Il video girato in Perù, virale in tutto il mondo, potrebbe in realtà testimoniare non l'umanizzazione ma il disagio del roditore...

Topo che fa la doccia (foto da Youtube)

Per un po' c'abbiamo sperato tutti guardando il video del topo che fa la doccia: un cugino di Ratatouille, il celebre topo-chef della Disney, era appena stato colto in flagrante. Un dj peruviano lo aveva immortalato all'interno di un lavello, intento - a noi era sembrato - a lavarsi accuratamente. E lo faceva davvero con la massima cura: tutto insaponato, con le sue zampette si passava il sapone non solo sul musino, ma anche sotto le ascelle. Un esteta, un topo narcisista, un roditore che a furia di osservare gli umani in attesa di raccattare le loro briciole, alla fine aveva preso le loro abitudini: voleva lavarsi. Invece adesso veniamo a sapere che no: quel topo in realtà stava soffrendo. E ci sentiamo un po' tutti traditi, un po' più tristi a pensare a quel topo indifeso. E a noi che ridevamo di lui, senza sapere quel che stava pasando.

L'ESPERTO:"QUEL TOPO STAVA SOFFRENDO"

A rifilarci la doccia gelata, ed espressione migliore non potremmo trovare, è stato Enrico Alleva, etologo dell'Accademia dei Lincei. Intervistato da La Repubblica a proposito del topo che a questo punto "sembrava" farsi la doccia, ha spiegato:"È palese che il roditore si trovi in una condizione di forte disagio". In realtà il topo non si sta lavando per un piacere personale, ma perché qualcuno lo ha ricoperto di sapone e lui sta tentando disperatamente di ripulirsi da quella sostanza. Alleva aggiunge ulteriori dettagl sul fenomeno dilagante che vede protagonisti animali dai comportamenti "strani" o "umani":"Per addestrare gli animali ad assumere comportamenti divertenti, in alcuni casi i metodi usati prevedono anche punizioni che portano alla sofferenza di quest'ultimi". E la domanda adesso è una sola: chissà che fine ha fatto quel povero topo...

