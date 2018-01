L'Europa contro Gesù e Maria/ Per Strasburgo è lecito usarli in pubblicità blasfeme

La Corte europea dei diritti umani condanna la Lituania per aver multato una azienda che usa manifesti pubblicitari con le immagini di Gesù e Maria

30 gennaio 2018 Paolo Vites

E poi ci si meraviglia che i popoli siano anti europeisti e che lo spirito della Brexit stia dilagando sempre di più. Il problema è che l'Unione europea, oltre a non fare nulla o poco per disastri epocali come la crisi economica, o l'accoglienza dei migranti, ha invece tanto tempo per distribuire morali modernissime, ad esempio permettere l'eutanasia di bambini contro il volere dei genitori o - udite udite - multare una intera nazionae, la Lituania, perché ha osato andare "contro la libertà di espressione". Uno dice: avranno fatto come Erdogan che chiude i giornali che lo criticano e fa arrestare i giornalisti. No, Erdogan, onorato membro dell'Alleanza Atlantica, dunque "amico" di quasi tutta l'Europa anche se è un dittatore fascio islamico e ha rifornito di armi l'Isis per anni non si tocca. Si multa però il piccolo paese sul Baltico perché ha osato multare a sua volta una azienda di moda che aveva infilato immagini disgustose di Gesù e della Madonna nei suoi manifesti pubblicitari, definendole giustamente "blasfeme". Certo, nessuno vuole che i paesi di tradizione cristiana si comportino come quelli islamici, ma vedere un Gesù hippie a torso nudo mollemente sdraiato in jeans tra le braccia che lo accarezzano in modo palesemente sensuale di quella che sarebbe la Madonna disgusta chi ha fede.

E lo slogan: "Jesus Mary! What a style!". Poi la stessa modellina da sola su un altro manifesto e la scritta, "Mother of God, what a dress!", Madre di Dio che vestito. Simpatiche eh? Provassero a farne una del genere con Maometto, si troverebbero terroristi armati davanti alle porte dell'azienda. L’Autorità Nazionale lituana per la Protezione dei Diritti dei Consumatori aveva stabilito che le pubblicità violavano le disposizioni riguardanti «la morale pubblica» e aveva multato il pubblicitario per circa 579 euro. La onorabile Corte europea dei diritti umani invece si indigna e punisce la Lituania: la multa data per aver offeso la morale pubblica ha violato il diritto alla libertà di espressione dell'azienda. Non meravigliamoci se la prossima pubblicità utilizzerà un pedofilo in azione: mica si può vietare la libertà d'espressione in Europa.

