Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 30 gennaio: i numeri vincenti! Video (conc 13/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 30 gennaio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.13/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Si apre la settimana in compagnia di Superenalotto, Lotto e 10eLotto, in previsione del concorso che avrà luogo questa sera. I giochi Sisal continuano ad attirare milioni di giocatori sparsi in tutta l'Italia, regalando nutrite possibilità di conquistare i primi posti sul podio delle vincite. Non è raro infatti che gli appassionati riescano a superare cifre importanti grazie a bottini generosi e la prova concreta è la statistica vincite dell'appuntamento precedente. In cima alla classifica troviamo il 10eLotto e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, dove un fortunello è riuscito a centrare una vincita da 250 mila euro grazie ad un 9 con opzione Oro. La vincita è inoltre la più alta dall'inizio di quest'anno, mentre al secondo posto si è posizionato un giocatore di Santa Maria Caputa Vetere (Caserta) grazie ad un premio da 100 mila euro registrato con un 9 vincente, opzione Oro ed estrazione frequente. Tre vincite identiche hanno invece conquistato il terzo posto sul podio, maturate in provincia di Venezia, a Campolongo Maggiore, Giussano (MB), e infine Novara. Il bottino è stato in questo caso di 20 mila euro ciascuna, mentre le vincite totali del gioco sono state di 334,2 milioni di euro dall'inizio del 2018 e di 27,3 milioni solo nell'ultima estrazione. Le vincite del Lotto non sono di certo da meno, visto che la vittoria più alta ha premiato un giocatore di Napoli con 120 mila euro, grazie ad una quaterna su Cagliari. Anche in questo caso si tratta della vincita più alta del 2018, mentre al secondo posto si ferma la provincia di Verona, grazie ad un appassionato di Casaleone che è stato premiato con 46 mila euro grazie ad un terno su Cagliari e tre ambi sulla stessa ruota. Al terzo posto troviamo invece la provincia di Treviso: un giocatore di Mareno di Piave ha centrato più di 36 mila euro grazie ad una giocata sulla ruota cagliaritana. Il gioco della Sisal ha invece distribuito premi per un totale di oltre 24 milioni di euro solo nell'ultimo concorso.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento prediletto da tutti i giocatori del Lotto: la nuova estrazione. Questa sera verranno infatti decisi di vincitori del nuovo concorso e sono sempre di più gli aspiranti vincitori ad unirsi alle fila di appassionati. Ogni giorno nuovi giocatori debuttano nel mondo della Sisal, alcuni dalle idee ancora confuse. Trovare dei numeri da giocare è forse una delle imprese più importanti per un appassionato della Sisal, che spesso si ritrova con più punti interrogativi che certezze. La nostra Rubrica è pronta a darvi qualche consiglio per ovviare il problema, come sempre al fianco della smorfia napoletana. Oggi parliamo di una notizia particolare che riguarda un truffatore e la sua dipendenza. Sembra infatti che un noto truffatore della Florida abbia richiesto di essere recluso in isolamento per 20 anni perché consapevole di non essere in grado di non ripetere l'errore. Secondo Jimmy Sabatino, la truffa è infatti nel suo DNA ed anche dietro le sbarre avrebbe trovato il modo per raggirare qualcuno. Il truffatore ha infatti già realizzato un'impresa simile durante la recente detenzione, grazie ad un raggiro con cui ha convinto due agenti a consegnargli cinque cellulari con cui mettere in atto truffe all'esterno. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la truffa, 47, il gioco, 19, il ladro, 66, il carcere, 44, e l'isolamento, 35. Come Numero Oro scegliamo invece la consapevolezza, 68.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot continua a procedere la sua corsa nel mondo del SuperEnalotto, aumentando ad ogni concorso il proprio bottino. Questa sera, l'estrazione della Sisal vedrà infatti il montepremi raggiungere i 92 milioni di euro. Quali sono state invece le vincite dell'ultimo appuntamento? Se da un lato la sestina vincente manca all'appello, dall'altra le quote secondarie promettono fortuna a tutti i giocatori. Due fortunelli sono riusciti infatti a centrare il 5 da oltre 110 mila euro, conquistando così la vincita più alta di tutto il concorso. A seguire troviamo tre giocatori che con il 4+ hanno registrato quasi 39 mila euro, mentre 127 tagliandi vincenti hanno registrato il premio da 2.815 euro associato al 3+. Sale di qualche punto il 4 rispetto alle estrazioni precedenti, con un premio da 387,70 euro destinato a 576 vincitori, mentre è ancora stabile il 3. Il premio è di 28,15 euro, mentre i vincitori sono 23.965. Infine il 2 ed il suo premio da 5,30 euro, indovinato da 395.855 giocatori. Lo 0+ rimane indietro di qualche punto con il proprio bottino da cinque euro, destinato a 28.851 appassionati, mentre 13.130 giocatori hanno centrato i 10 euro dell'1+ e 2.010 vincitori hanno realizzato la vincita del 2+, pari a 100 euro a testa.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Sta per iniziare il concorso del SuperEnalotto: il Jackpot attende già i giocatori alla fine del percorso Sisal. Qualcuno riuscirà a conquistare il traguardo finale? La domanda fino ad ora è rimasta senza risposta, ma gli appassionati non si danno per vinti e sfideranno ancora una volta la sore. L'estrazione della sestina vincente non è tuttavia l'unica difficoltà con cui si dovranno confrontare i giocatori, dato che anche la scelta di come spendere un bottino così dorato può rappresentare un problema ed uno stress significativo. La nostra Rubrica vi offre anche oggi un piccolo sollievo, proponendovi un progetto di KickStarter che piacerà di sicuro i collezionisti. Sono trascorsi infatti 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, un anniversario che non si sarebbe verificato se alla base non ci fossero stati esperti ed una tecnologia di grande portata. Open DSKY Apollo è infatti un omaggio a quel giorno così importante per l'umanità, realizzato grazie ad una replica fedele del computer Out of this World e dotato di sistema Arduino, da sfruttare come semplice orologio da tavolo, per ascoltare la musica di quegli anni oppure per conoscere le coordinate GPS e molto altro ancora. 32 giorni di tempo prima che l'asta sia conclusa, mentre il goal è già stato addirittura superato. I numeri vincenti invece diventeranno certi fra pochissimo: l'annuncio a breve.

