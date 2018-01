Monica Ravizza/ L'estetista incinta uccisa dal fidanzato al culmine di un litigio (Il terzo indizio)

Monica Ravizza, a Il terzo indizio il caso dell'estetista 24enne incinta che venne accoltellata dal fidanzato al culmine di un litigio. La ricostruzione del programma di Barbara De Rossi

30 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Monica Ravizza, il caso a Il terzo indizio

La storia di Monica Ravizza, la 24enne uccisa a coltellate dal convivente nel 2003, verrà ricostruita stasera a “Il terzo indizio”, il programma condotto da Barbara De Rossi. Armando Mancuso, dopo aver ucciso la compagna incinta, avrebbe provato a dare fuoco all'abitazione, poi avrebbe tentato il suicidio, finendo per ferirsi ad un polmone. I vigili del fuoco, chiamati dai vicini per un incendio nel monolocale dei due, trovarono il corpo senza vita della giovane. Sembra che la donna non volesse sposare il convivente: questo il movente del delitto, per il quale Armando Mancuso è stato condannato a 18 anni in primo grado, ridotti poi a 16 in appello. L'uomo confessò in ospedale: «Monica aspettava un bimbo da un paio di settimane. Io l' altra sera le ho chiesto di sposarmi. Mi ha detto che voleva prendere tempo, che non si sentiva pronta... Ho perso la testa e l'ho colpita». Il programma d'informazione curato da Siria Magri nella terza puntata di oggi si sposterà a Milano per raccontare, sempre con lo strumento della docufiction, l'omicidio di Monica Ravizza. Un delitto per il quale la madre della vittima continua a chiedere giustizia: l'uomo, a piede libero undici anni dopo aver commesso l'efferato omicidio, ha cominciato a lavorare per un'azienda comunale. «Monica non c'è più e lui è già uscito. Bisogna eliminare il rito abbreviato per il femminicidio», dichiarava Maria Teresa D'Abdon, madre della vittima, ai microfoni di “Estate in Diretta” due anni fa.

MONICA RAVIZZA, UNO DEI CASI PIÙ NOTI DI FEMMINICIDIO

Aveva deciso di abortire e non voleva più sposare il compagno Armando Mancuso. Per questo lui decise di accoltellarla e poi bruciarla, inscenando un tentativo di suicidio. L'omicidio di Monica Ravizza, l'estetista di 29 anni uccisa al culmine di una violenta lite, è uno dei casi più noti di femminicidio. L'assassino è già a piede libero: ha scontato solo una piccola parte della sua pena, grazie alla buona condotta. Dopo essere uscito dal carcere ha continuato a lavorare nella cooperativa per la quale prestava servizio già durante la sua permanenza in carcere. La famiglia della vittima invece ha dovuto affrontare notevoli difficoltà economiche. «È stata una presa in giro. È giusto mandare fuori queste persone pericolose?», dichiarò la mamma di Monica Ravizza a “Estate in Diretta”. In quell'occasione rivelò di aver provato a parlare più volte con l'assassino della figlia, arrivando anche a rivolgersi ai servizi sociali del carcere. Il tentativo di confronto con la madre di Armando Mancuso invece è stato una delusione: «Volevo condividere quel dolore diverso dal mio, ma la signora mi ha detto: “Il coltello era lì ma tutti abbiamo i coltelli in casa, non penso che tutti agiscano così”». Peraltro la famiglia della vittima non ha mai ricevuto alcun risarcimento per l'omicidio della figlia: «Noi siamo letteralmente abbandonati dallo Stato. Non abbiamo avuto assistenza morale... niente. Non c'è certezza della pena». La donna chiese l'eliminazione del rito abbreviato e certezza della pena: due richieste così attuali se guardiamo agli ultimi casi di cronaca.

