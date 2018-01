Rossana D'Aniello/ Daniela Cecchin: “L'ho sgozzata io perché ero invidiosa” (Il terzo indizio)

30 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Verte su Rossana D'Aniello la prima storia di “Il terzo indizio”, il programma condotto da Barbara De Rossi. La terza puntata di oggi, martedì 30 gennaio, in prima serata su Rete 4 ricostruirà l'omicidio della funzionaria di banca di Firenze. Attraverso il linguaggio della docufiction e con interviste esclusive a parenti e amici, si tornerà indietro fino al 2002. Rossana D'Aniello venne ritrovata senza vita, uccisa da colpi di coltello inferti alla gola. Il delitto appare inizialmente inspiegabile agli inquirenti: la vittima, sposata e con due figlie adolescenti, conduceva una vita apparentemente serena. Le sue giornate però erano in realtà turbate da molte telefonate mute, ricevute anche nel cuore della notte, sul cellulare e sul telefono di casa. Le indagini permettono di scoprire che a chiamare è una donna, Daniela Cecchin. Quest'ultima confessa quasi subito dopo il fermo: racconta di aver ucciso Rossana D'Aniello «per invidia», perché si era invaghita del marito, ex compagno di università che neppure si ricordava di averla conosciuta. L'assassina è stata condannata in primo grado a 30 anni di carcere, ridotto dieci anni fa a venti, perché le è stato riconosciuto un «disturbo della personalità paranoide» al momento di uccidere.

ROSSANA D'ANIELLO UCCISA PER INVIDIA

Conservava ancora l'arma del delitto quando è stata fermata dagli agenti della squadra mobile. Daniela Cecchin nascondeva nella borsetta il grosso coltello, lungo una trentina di centimetri, con il quale aveva sgozzato Rossana D'Aniello dopo una colluttazione nella quale anche lei rimase ferita alle mani. «Sono stata io, l'ho fatto per invidia: era bella e felice, lei e il marito, troppo felice. Una donna da ammirare, per questo l'ho uccisa», così confessò subito l'orrendo omicidio della funzionaria di banca. «Sono stata io, la seguivo e la ossessionavo con le mie telefonate mute. La chiamavo di notte», aggiunse prima di chiudersi nel silenzio. Tornò a parlare nell'interrogatorio dal sostituto procuratore Suchan, il quale rivelò che la donna aveva anche pensato di suicidarsi. «Un caso senza precedenti per il contesto in cui è maturato l’omicidio, per le modalità di esecuzione, considerata l’efferatezza e la ferocia, e per il fatto che a commetterlo è stata una donna», il commento all'epoca del capo della Mobile di Firenze, Gianfranco Bemabei. A rivelare agli inquirenti che l'assassino in realtà era donna l'esame del sangue lasciato nell'appartamento della vittima, ma a tradire la killer sono state le telefonate. Pianificò con cura l'assassino di Rossana D'Aniello: si presentò alla porta della vittima fingendo di voler consegnare un pacco avvolto in una carta su cui spiccava il logo dell'Associazione titolari di farmacie che lei stessa aveva riprodotto al computer. Tradita da quel logo che le lasciò pensare a qualcosa per il marito farmacista, Rossana D'Aniello aprì la porta alla Cecchin che subito l'aggredì. Poi tornò alla sua vita, mirando altre due persone, anche queste «colpevoli» di essere felici. Per fortuna la polizia la fermò prima che portasse a termine il suo diabolico piano.

